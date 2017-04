El Deportivo Guadalajara golea en Almagro (0-3) y se mete en el ‘play-off’

El Guadalajara regresó a puestos de ‘play-off’ tras completar un partido muy serio en el Manuel Trujillo de Almagro. Los de Alberto Parras aprovecharon un error de Astillero para ponerse por delante. Tras el tanto, el equipo alcarreño tejió una tela de araña en el centro que los locales, a los que las urgencias les aprietan, no fueron capaces de superar.

La primera ocasión del encuentro no llegó hasta el minuto diez, cuando Manolo Padilla se deshizo de su par con una hábil maniobra en el centro del campo, progresó y la pegó fuerte desde la frontal, pero un poco alta.

La respuesta morada, aurinegra este domingo, no se hizo esperar. Pascu pilló una volea en un rechace que rozó el travesaño. El siguiente en probar fortuna, con el mismo resultado, fue Óscar García. El extremo amenazaba constantemente por su banda, tocando cada balón con criterio. Al cuarto de hora disparó desde lejos, unos centímetros desviado.

Un error de Astillero vino a acabar con la igualada. El meta llegaba bien a un balón en profundidad para Óscar Cabo, pero a perro flaco todo son pulgas, y este año el Almagro puede dar buena fe de ello. El daimieleño dudó, se hizo un lío con Juampe y acabó regalando el tanto al delantero alcarreño.

El 0-1 metía más presión a un Almagro que no tiene el depósito de la gasolina precisamente lleno y le daba alas a los visitantes. Lo recuperó un poco con un lanzamiento de Gascón, el mejor de los suyos en este comienzo de encuentro, lejano parabólico que se perdió alto.

El Guadalajara presionaba en su campo, pero la tela de araña era cada vez más tupida. Los calatravos no encontraban la manera de librarse de ella. El choque dejó de tener un desarrollo lineal y empezó a dar vueltas sobre su eje. Los de Tato lograron romper la presión aurinegra en una ocasión, a base de toque y calidad, justo antes del final. Martín hizo mal el último control. No lo iba a hacer, porque los de Parras la cerraron.

La segunda parte comenzó con la lesión de Martínez de Quel, al que sustituyó Cámara y un remate de córner de Óscar García que bien pudo ser el 0-2, pero que repelió Astillero. Poco más que reseñar en los siguientes instantes, excepto una nueva ocasión, ya en el minuto 65, de Óscar García.

Sentencia en el tramo final

El Almagro tenía el balón, pero cada vez que se internaba en la maraña aurinegra lo perdía antes de poder generar peligro. De hecho, fueron los visitantes los que acertaron. Marcó Guti el 0-2, que sentenció.

El colegiado expulsó a Juampe en una jugada que pareció fortuita y Luis Alberto, que acababa de entrar, le puso un gran pase a Borja, que definió a la perfección para hacer el 0-3, un resultado excesivo, pero producto del control que ejercieron los de Alberto Parras a partir del 0-1, un gol que llegó por un error y que marcó todo el partido.