El Deportivo comienza en Albacete su camino de la remontada

El mes de marzo se presenta como decisivo para conocer el futuro del CD Guadalajara en la competición. Y es que el calendario ofrece en estos 30 días cinco auténticas finales para los de Parras.

El cuadro morado se enfrentará como visitante a Albacete y Tomelloso y recibirá en el Escartín a Yuncos y Mora. Rivales de la zona media o baja de la tabla. Pero además, se disputará el aplazado de Almansa el día 16. Será un mes terrorífico, aunque el míster morado no quiere oír hablar de retos a largo plazo y se centra en el día a día. “Puede sonar a tópico, pero no podemos pensar en nada más que en el siguiente partido. Tenemos una situación muy justa de jugadores y cada partido que no ganes la complicación aumenta y solo puedes pensar en sumar cada día”.

En ese día a día el primer rival será el filial del Albacete, un equipo que ha merodeado durante todo el curso por la zona baja de la tabla, pero que ha reaccionado en el momento adecuado saliendo incluso de los puestos de descenso. Firma tres victorias consecutivas y ha recuperado en las últimas jornadas todo el crédito que se había dejado en el camino en las semanas anteriores. “Aunque ha estado todo el año en la zona de peligro sabíamos que iba a apretar al final. Está en el mejor momento de la temporada y es un partido que nos va a exigir mucho y en el que tenemos que trabajar mucho, tener intensidad y estar acertados”, descubre Alberto Parras.

“Si queremos llegar con opciones a las últimas jornadas este partido se convierte en fundamental, pero lo es cada partido que tengamos por delante porque estamos al límite y no podemos alejarnos de esa distancia porque si no sería complicado recuperarla”, incide el míster.

El Albacete llegará en su mejor momento, pero el Guadalajara lo hará con el 6-1 que endosó el sábado al Carrión. Fue una goleada que no ha hecho perder la cabeza a los deportivistas. Parras se ha encargado de que sea así y es que el preparador señala que “metimos seis goles, pero hemos jugado mucho mejor otros partidos. Fuimos efectivos, pero no tuvimos el nivel de juego de otras veces y no podemos creer que hicimos algo importante y el que lo piense está equivocado”.

Jonás será baja y Pascu, la gran duda en la convocatoria de Parras. El que regresa al equipo será Guti tras cumplir su sanción y ocupará su puesto en el once, en el que no obstante, Parras recalca que “el único que está seguro que va a jugar es Óscar Cabo que se lo ha ganado y así lo hemos hablado, de los demás puede pasar cualquier cosa, aunque tal y como estamos, está claro que hay seis o siete jugadores que no podemos prescindir de ellos”.