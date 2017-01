El Deportivo pierde en el Escartín algo más que tres puntos ante el Villarrobledo

Lo hizo en un partido muy igualado que se decantó por las decisiones arbitrales, muy discutidas entre los jugadores, cuerpo técnico y aficionados morados. Así, el único gol del partido llegó en el minuto 60, como consecuencia de un penalti, muy protestado por los deportivistas, que, al entender del colegiado, cometió el portero Ortigosa sobre el visitante Isma. Pituli transformó el 0-1 a la hora de juego.

Pero la polémica no terminó ahí porque los morados también protestaron un par de penaltis no señalados en el área del Villarrobledo, por sendas caídas de Migue Montes en los minutos 77 y 93. No obstante, el Villarrobledo pudo sentenciar en el minuto 68 con un centro-chut de Pituli, que terminó en el larguero.

A la espera de fichajes

Fue un partido de poder a poder, disputado por dos equipos aspirantes al play-off de ascenso. Sin embargo, el Deportivo Guadalajara, que puso mucha voluntad sobre el césped, lucha y coraje, pero al que le faltó claridad en su juego y acierto en los metros finales, acusó la merma y la falta de efectivos que tiene en su plantilla actual después de que aún no haya podido sustituir a los cinco jugadores que se marcharon del club en diciembre, ausencias que se unen a la del lesionado Guille Atance –sus compañeros saltaron al césped con camisetas de apoyo al futbolista-. Para colmo, otros dos jugadores más –Luis Martínez de Quel y Óscar García- no pudieron terminar el partido, también por lesión.

Gran mérito lo que está haciendo el equipo de Alberto Parras, aguantando ya más de un mes sin el 25 por ciento de la plantilla con la que se empezó en agosto y sin refuerzos. De esta manera, y a la espera de que puedan llegar fichajes antes del martes, fecha en la que se cierra el período para poder incorporar futbolistas, el Deportivo Guadalajara ha perdido algo más que tres puntos, puesto que se distancia ya en siete puntos de su rival de esta jornada, el Villarrobledo, a los que hay que sumar el ‘golaverage’, y también cae, por primera vez en varios meses, de los cuatro primeros puestos, por lo que, en la actualidad, los morados no jugarían por el ascenso a Segunda División B. Eso sí, tienen un partido menos debido al aplazamiento del duelo ante el Almansa por la nieve. Pero si no llegan fichajes, la segunda vuelta se le hará muy larga al Depor.