El Deportivo se quita la careta

El Deportivo Guadalajara vuelve a sonreír después de golear 6-1 al penúltimo clasificado, el Carrión, en el Pedro Escartín, y romper así una negativa racha de cuatro derrotas consecutivas.

Los de Ciudad Real sorprendieron con un tempranero gol de Fuentes a los tres minutos, pero el Deportivo reaccionó con celeridad para empatar, primero, por mediación de Óscar Cabo, en el minuto 9, y remontar, después, con el 2-1, obra de Migue Montes, a la media hora de juego.

Nada más comenzar la segunda mitad, un doblete de Óscar García en apenas tres minutos sentenció el partido, mientras que Luis Alberto también firmó un doblete para hacer el 5-1 y el 6-1, a la contra con el Carrión ya hundido.

Sorpresa inicial

El partido comenzó muy movido. En apenas nueve minutos los espectadores pudieron presenciar dos goles, uno por cada bando. El primero, sorprendentemente, favorable al Carrión. En el minuto 3, Fuentes aprovechaba un grave error defensivo y de concentración de los jugadores morados para encontrar un pasillo libre por la zaga deportivista tras recibir un balón largo, avanzar y lanzar sin oposición dentro del área.

Los pocos seguidores que acudieron al Pedro Escartín en la tarde del sábado de Carnaval no salían de su asombro de ver cómo otro equipo de la zona baja, como ya ocurriera con el Pedroñeras, antes de Navidad, dominaba el marcador.

Sin embargo, el Deportivo tuvo la fortuna de enmendar su error rápidamente. En la segunda llegada de peligro de los morados, a los nueve minutos, y tras un centro desde la banda derecha de Dani Mateos, Óscar Cabo llegaba al segundo palo para hacer un buen control y definir de forma acertada con la pierna derecha ante la salida del meta del Carrión. 1-1 y las cosas en su sitio en un partido, al menos, entretenido en los primeros compases.

Dificultades moradas

El partido se tranquilizó porque al Depor le costó superar las dos líneas de cuatro que dispuso el Carrión sobre el césped del Pedro Escartín, mientras que el equipo de Ciudad Real, muy luchador, pero con bastantes carencias técnicas, tampoco podía encarar con facilidad el área morada, salvo intentándolo con balones largos, donde la defensa deportivista se mantenía muy dubitativa para cortarlos o despejarlos, lo que mantenía viva la esperanza a los visitantes para dar la sorpresa en Guadalajara.

Intentó el Depor desequilibrar la balanza sorprendiendo a la ordenada defensa del Carrión con velocidad como lo hizo Borja Cabanillas, en el minuto 23, llegando hasta el área, recortando y centrando a Migue Montes, aunque el lanzamiento de éste lo atrapara sin dificultad el meta visitante.

No falló Migue Montes en la siguiente jugada que tuvo, a la media hora de juego, haciendo el 2-1 tras recibir otro centro desde la banda derecha, esta vez de José Vega, y ajustando su lanzamiento al poste donde no pudo llegar el portero del Carrión. El Deportivo, con un primera parte muy discreta, ésta vez tuvo el acierto que, sin ir más lejos, no le acompañó en el último encuentro en el Pedro Escartín, para remontar a un peleón penúltimo clasificado, que había complicado mucho el partido a los de Alberto Parras, y encarar el descanso con ventaja de 2-1.

Óscar García sentencia

Nada más salir de los vestuarios el Deportivo sentenció el partido en apenas cuatro minutos con un doblete de Óscar García. En la primera jugada que hubo en la segunda mitad, los morados subieron el 3-1, tras una falta botada por Pesca, que remató Óscar García de cabeza aprovechando su envergadura para saltar por encima de la defensa y marcar el 3-1.

En la jugada siguiente, apenas tres minutos después, y también tras una falta, esta vez frontal, pero con los mismos protagonistas, Pesca lanzaba de forma magistral, la estirada del portero del Carrión evitó el gol del lanzador, pero no el de Óscar García, muy atento al rechace para hacer el 4-1.

Luis Alberto se recrea

En un abrir y cerrar de ojos, y a pesar de que quedaba toda la segunda parte por delante, el Deportivo había finiquitado un partido más complicado de lo que aparentó el resultado. Ahí, el Carrión, que hasta entonces había sido muy valiente, bajó los brazos.

El resto de la segunda mitad fue para que el Depor se gustase y se desquitase de anteriores jornadas aciagas y ver el lucimiento de varios jugadores morados como por ejemplo, el de Luis Alberto, quien en el minuto 62, apenas tres minutos más tarde de sustituir a Víctor Calarge, finalizaba en boca de gol una contra iniciada por Óscar García y que continuó Migue Montes. El delantero fue generoso para ceder al mediocampista del Deportivo y hacer el 5-1. El mismo Luis Alberto, ya en el 86, culminaba la goleada, también a la contra, tras aprovechar una brillante llegada de José Vega.

Paradojas del fútbol. Esta vez, los morados, se quitaron la careta de la mala fortuna que les perseguía, tuvieron acierto ante la portería y los tres puntos se quedaron en el Escartín, que permiten al Deportivo superar al Almansa en la clasificación para quedarse quinto, aunque mantiene la desventaja de siete puntos con el Villlarubia, último equipo que jugaría el play-off en la actualidad.