El diseñador gallardo Juan Carlos Pajares bajará el telón de la 65 Mercedes Benz Fashion Week Madrid

Tras el éxito cosechado invadiendo la calle Velázquez de Madrid con la presentación de American Dream, la colección de ensueño creada para el verano de 2017, y que se comercializará en los próximos días, Juan Carlos Pajares se sube de nuevo a la pasarela para descubrir sus propuestas de cara al otoño invierno de 2017/2018 titulada True Cost. Esta colección, "parte del arte, de la actualidad de la naturaleza y de las noticias. Y de un robo, aquel que se produjo en Madrid y que afecta a 5 obras que Francis Bacon realizó para su último amante", señala el diseñador. Surgiendo de estas inspiraciones, la colección está llena de simbolismos y detalles con significados que reflejan dos realidades paralelas: "la realidad que vivía y plasmaba Bacon en sus obras, y la realidad que vivimos nosotros con el consumo del “fast fashion”".

Es en los colores y en los cuerpos mutilados y deformados creados por Bacon, donde su obra se ve representada en las prendas asimétricas de la colección, en la cual destacan las grandes superficies de color plano y la abstracción de la geometría. Es la tortura humana de la que, sin darnos cuenta, somos creadores y víctimas.

La colección tiene como misión educar al espectador y despertar su conciencia, realizar una crítica social de una realidad para dejar un claro mensaje, y apostar por la moda ética hecha responsablemente y, por el diseño emergente."Nos creemos que ladrones solo son unos poco y, en definitiva, lo somos todos", termina.

La cita será en la famosa Mercedes Benz Fashion Week Madrid, y gracias a la gran expectación, el joven diseñador cerrará el calendario de la semana de la moda, siendo el último desfile de esta edición, que tendrá lugar el martes 21 de febrero a las 20:15 horas, y que ya cuenta con bastantes rostros conocidos confirmados que no quieren perderse las nuevas propuestas del diseñador.

Todos estos detalles se han conocido este mismo jueves, durante la presentación 65 convocatoria de la MBFWM, que cuenta con la incorporación de Charo Izquierdo como nueva directora. El gran evento de la moda española, organizado por IFEMA, celebrará su próxima edición del 16 al 21 de febrero próximos. Los desfiles transcurrirán del 17 al 21 de febrero en el pabellón 14.1 de IFEMA. Un día antes, el día 16 la firma Desigual celebrará un evento experiencial en el centro de Madrid con el que presentará a los consumidores y todos los amigos de la marca su colección Otoño/Invierno 2017/18, y el creador Roberto Verino desfilará con su colección de temporada, siguiendo la tendencia See Now, Buy Now.

En esta edición, la pasarela MBFWM incorpora importantes nombres de la moda española, como Custo, Marcos Luengo y Menchén Tomás. En total, participarán 42 grandes diseñadores españoles, además de un diseñador internacional, procedente de una de las pasarelas internacionales de Mercedes-Benz.