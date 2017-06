El Estado paraliza los travases del Tajo al Segura

. Según indicó en declaraciones recogidas por la Cadena Ser, “la ley establece un umbral de no trasvase fijado cada año en un determinado nivel que ya se ha superado”. Ese nivel se encuentra situado para este año en 368 hectómetros cúbico, una cifra superior a los 354 hectómetros cúbicos que tiene en la actualidad. “Hasta que esa situación no mejore, en aplicación de la Ley, no habrá trasvase”. El lado negativo de la noticia es que, una ves se superen esos 368 hm3, la Ley volvería a abrir la puerta a los trasvases.



El director provincial de Medio Ambiente, Santos López, indica que “ojalá hace tiempo se hubieran parado ya los trasvases, porque aquí lo que nos queda es cieno”. Desde la Junta se viene defendiendo que el límite trasvasable está fijado en 400 hectómetros cúbicos. Además, apuestas porque se dé más uso a las desaladoras como medio alternativo al trasvase.