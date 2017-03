El Hogar Alcarreño gana en Noblejas y recupera la segunda plaza

La presión de las últimas jornadas hace mella en todos los equipos y especialmente en los tres que parece van a jugarse al ascenso (Yeles, Hogar y Yunquera), con permiso de Santa Cruz que es cuarto y que sigue soñando con una de las dos primeras posiciones.

En Noblejas, el Hogar Alcarreño no se anduvo con especulaciones y desde el inicio puso cerco al marco defendido por Vidales en busca de un gol que les diera tranquilidad, jugando como un auténtico bloque. Bien posicionados, con una defensa sobria y segura, que no permitió alegrías a los rápidos puntas locales, un centro del campo que mostró su poderío y una línea atacante que trabajó tanto en labores ofensivas como defensivas, no permitió nunca que el conjunto local llegara con peligro hasta las inmediaciones de Carlos Valderas, en tanto que los visitantes dominaban la situación e intentaban abrir la tupida defensa local.

Y así se llegaba al descanso sin que el marcador se moviera y con las espadas en todo lo alto.

En la reanudación, el cuadro blanquiazul redobla esfuerzos, pasa a presionar en el área toledana y con cada robo de balón comienza a llegar el peligro, cada vez más claro y evidente. Pradillos conecta un perfecto cabezazo que se estrella en el larguero cuando corría el minuto 65 y todo el público cantaba el gol. El dominio es abrumador, el Noblejas se defiende con todo, pasan los minutos, se sufren los nervios y la incertidumbre y finalmente cuando parece que el partido terminará en empate, emerge John para, aprovechando un fallo del meta rival, anotar el 0-1, (87’) que a la postre sería el de la victoria final. Una victoria, justa, muy trabajada y merecida que permite a los alcarreños depender de sí mismos cuando restan seis jornadas para el final de la liga.

Por el Hogar Alcarreño jugaron Carlos Valderas; Ardi, Escamila, Baeza, Pablo; John, Salillas, Adri, Kun, Abass y Pradillos. También jugaron Juan Carlos, Yancarlos, Moussa y Pichi.