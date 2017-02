El Hospital de Guadalajara forma a los tutores de los futuros profesionales sanitarios

El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha acogido un curso dirigido a tutores de residentes con el objetivo de que puedan ofrecer la mejor formación a los futuros profesionales, renovada y adaptada a los nuevos cambios que plantea la sociedad.



El curso ‘Metodologías docentes, gestión de programas y evaluación de la formación de especialistas basada en competencias’, organizado por la Unidad de Calidad, Investigación, Docencia y Formación Continua de la Gerencia del Área Integrada de Guadalajara, ha contado con 34 participantes entre tutores y responsables de docencia de distintas especialidades hospitalarias, Atención Primaria y Enfermería, así como jefes de estudio y residentes.



Impartido por el doctor Jesús Manuel Morán Barrios, profesor y asesor en Educación Médica y Jefe de Estudios de la Unidad Docente del Hospital de Cruces (Barakaldo), y Pilar Ruiz de Gauna, Doctora en Pedagogía y profesora de la Universidad del País Vasco, pretendía reflexionar sobre cómo responde la formación médica a los cambios que plantea la sociedad, adquiriendo criterios y recursos personales para mejorar las competencias docentes en lo que respecta a la planificación, desarrollo y gestión de programas basados en competencias profesionales, y planificando un sistema de evaluación para el entorno sanitario actual.



Asimismo, se analizó el desarrollo de las funciones del tutor de residentes como profesional docente, y se hizo especial incidencia en el desarrollo de las capacidades del residente ante el trabajo en equipo y la humanidad en el trato con los pacientes, con la mirada puesta en la excelencia profesional.



Durante su intervención, Jesús Manuel Morán destacó que no se trata de valorar sólo los conocimientos clínicos sino que hay que atender también a la parte ética y valorar la práctica clínica y la humanización. Asimismo, incidió en que desde la Universidad “no se insista y premie únicamente la tarea científica e investigadora sino que se transmita la necesidad de formar al residente de una manera global en todos los aspectos cognitivos, psicomotores y afectivos”.

Desde la Unidad de Calidad, Investigación, Docencia y Formación Continua de la GAI de Guadalajara subrayan la importancia de iniciativas como ésta para mejorar la formación de los futuros médicos no sólo a nivel científico sino respecto a la importancia de la humanización en la práctica de la Medicina, tal y como establece el Plan Dignifica puesto en marcha por la Consejería de Sanidad. Como planteaba Jesús Morán, un profesional excelente no sólo debe “tener competencia” sino sumar otra serie de valores para “ser competente”.



El curso, durante el que se han desarrollado diferentes dinámicas de grupo en las que se planteaban supuestos prácticos y casos clínicos para desarrollar planes de evaluación por competencias, contó con una gran aceptación por parte de los participantes, que mostraron su interés por mejorar la formación del docente, con el fin de innovar y mejorar la formación sanitaria especializada en el Área de Salud de Guadalajara.