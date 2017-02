El Marchamalo ahonda la crisis del Deportivo

El derbi llegó en momentos diferentes tanto para el Marchamalo como para el Depor y, de hecho, rubricó esas tendencias con la victoria del conjunto local. Mientras los gallardos habían encontrado el rumbo hace tres jornadas, los morados lo perdieron tiempo atrás, por lo menos el rumbo para hacer goles y para evitar que se los hagan. El Depor necesitaba reencontrarse y comenzó muy activo aunque sin encontrar el remate apropiado para poner en apuros a Tomás. De hecho, tuvieron que esperar hasta el minuto 20 para gozar de su primer gran ocasión. Borja la puso tocada al segundo palo. Allí Migue Montes remató de forma defectuosa. Un remate que a la postre propició una contra de libro y el primer golazo de la tarde. Mario arrancó desde el centro del campo y no encontró rival en su camino hasta que se plantó delante de Salcedo al que tiró al suelo con una finta que dejó boquiabiertos a los espectadores de La Solana.

El tanto verdillo dejó en shock al Depor que tardó aún en reaccionar. De hecho, fue su portero el que libró al conjunto morado del segundo en el minuto 29. Primero Salcedo se estiró hasta la escuadra para repeler un disparo de Navas desde el pico del área. Y en el rechace, con barullo incluido, el cancerbero volvió a salvar a los suyos.

Tres minutos después volvió a haber noticias de los alcarreños tras una gran jugada colectiva que finalizó Óscar García muy cerca de la escuadra. Un minuto después era Víctor el que se sacaba de la chistera el segundo golazo de la tarde. El lateral deportivista se zafó de tres rivales, la pegó al llegar a la frontal y la coló por la escuadra. Era el momento del Depor, Óscar García lo intentaría otra vez en el 42 sin fortuna; pero en el 44, Migue Montes si aprovecharía el trabajo de su compañero de fatigas en un saque de banda para dar la vuelta en al marcador.

La segunda mitad comenzó con un Marchamalo muy enchufado. Tanto que nueve minutos después había empatado y había hecho intervenir dos veces a Salcedo. Primero lo probó Illana en un córner. Después, Mario la lió en la banda derecha y la puso al primer palo para que Cabanillas empatase el partido en el 52. Más tarde, el extremo intentó recrear la misma jugada, pero, en esta ocasión, antes de que llegara Cabanillas, un defensa mandó el balón a córner. El Depor se quitó la presión con un mano a mano de Óscar García que fue incapaz de aprovechar y con una intentona de Migue Montes intentando recrear el gol de Fernando Torres ante el Celta.

Después de los intentos morados, el que golpeó fue el Marchamalo. Y golpeó después de un mal despeje de los centrales morados en un balón largo. Luis despejó hacia Aitor que filtró a Cabanillas y claro el ‘killer’ gallardo no falló. Los de García daban la vuelta al marcador en el 76. Luego llegaría otro mano a mano fallado por Migue Montes o, más bien, salvado por Tomás. Después fue José Vega el que no llegó a un pase de la muerte de Cabo en el 86. Y en el 90 el propio Cabo tampoco podía superar a Tomás en la enésima disputa con el portero gallardo. El fin de fiesta marchamalera llegó con una contra mal resuelta de Dani Ro que acabó en un penalti a Rober. De esta forma, Cabanillas remató su triplete en el 91 y dejó la victoria en casa. El Marchamalo está más cerca de la salvación y su rival más lejos del play-off.