El PP de Azuqueca califica de "bochornoso" el caso del tránsfuga de Ganemos

“De aquellos lodos, vienen estos polvos”. Para el PP de Azuqueca no cabe duda de que el “bochornoso espectáculo” -ligado a supuestas querellas y denuncias-, que están dando estos días el alcalde socialista, Sr. Blanco, y el propio secretario general y ex alcalde socialista, Pablo Bellido, está directamente vinculado con su proceder habitual y su modo de actuar, caracterizado por su pésima gestión y su necesidad de protagonismo permanente a través de espectáculos y circos mediáticos.

Pacto ilegal e inmoral del PSOE con un tránsfuga en Azuqueca de Henares

Los populares azudenses apuntan concretamente al ‘pacto ilegal e inmoral’ que hace ahora un año selló el alcalde socialista de Azuqueca, con un concejal de Ganemos que meses antes había sido expulsado de la formación política. “Lo hizo con pleno conocimiento de causa, a sabiendas de que pactaba el gobierno municipal con un concejal tránsfuga, a cambio de conseguir la mayoría que no obtuvieron en las urnas, y pagando un precio por ello”, afirma la portavoz del Grupo Popular Municipal, Aure Hormaechea.

Desde el PP se recuerda que esto sucedió con el conocimiento y el consentimiento del secretario provincial socialista y ex alcalde de Azuqueca, Pablo Bellido, “el mismo que ahora, en un nuevo alarde de hipocresía, se llena la boca de reproches contra decisiones personales de representantes de otros partidos en otras instituciones, porque esas decisiones no son del agrado de los intereses políticos del PSOE”.

“Aquello sí fue un escándalo, consentido por los máximos dirigentes del PSOE en Guadalajara y en Castilla-La Mancha, los señores Bellido y Page, que ahora se llevan las manos a la cabeza, utilizando esa doble vara de medir que tanto les gusta”, asegura Hormaechea, que exige al alcalde de Azuqueca que “se deje de espectáculos y se centre en trabajar para proporcionar a los azudenses las dotaciones y los servicios que necesita un pueblo tan importante como Azuqueca. Esa es su obligación”.

¿Está Bellido afirmando que él pudo malversar y prevaricar?

Hormaechea ha pedido también al propio Bellido, ex alcalde de Azuqueca y máximo responsable del PSOE provincial, que aclare si se ratifica en sus afirmaciones de que conceder medios a un “no adscrito” es un posible delito de prevaricación y malversación, ya que eso es lo que él hizo con los 4 concejales no adscritos que fueron expulsados del PP y que no devolvieron sus actas, concejales a los que no dudó en conceder medios materiales desde el primer momento.

Además, el PP ha expresado su más enérgico rechazo a la “vergonzosa” actitud del alcalde, que mientras anuncia querellas contra otros, “quiere echar balones fuera con insinuaciones sucias intentando responsabilizar a sus adversarios políticos de comportamientos instigadores que a los socialistas sí les son muy familiares”. Como dice el refrán “se cree el ladrón…”.