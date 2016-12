El PP denuncia "tijeretazos" en los presupuestos de Cabanillas

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo rechaza de forma tajante el presupuesto municipal que el equipo de Gobierno liderado por el PSOE defenderá en el próximo Pleno. Los populares consideran que el documento elaborado por los socialistas y sus socios de gobierno –Vecinos x Cabanillas e IU- "da la espalda a las necesidades de los vecinos y pone en riesgo el desarrollo de la localidad".

En esta línea, aseguran que “de nada sirve un presupuesto que reduce de manera drástica sus aportaciones a las personas más desfavorecidas de nuestro municipio, sus aportaciones a la cultura, a los servicios sociales y a las inversiones; en definitiva, un presupuesto que recorta la calidad de vida de todos los vecinos de Cabanillas del Campo”.

Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del PP en el Consistorio de Cabanillas, Jaime Celada –acompañado de los concejales Antonio Ruiz y Carlos Saz-, a pesar de que el presupuesto municipal para 2017 es, en cifras globales, similar al de los dos ejercicios anteriores, “su orientación, filosofía y objetivos son totalmente distintos a los de 2015, reduciendo de forma drástica partidas muy importantes para el bienestar de los cabanilleros y para el desarrollo del municipio”.

Además, Celada apunta la existencia de un informe de los Servicios de Intervención del Ayuntamiento en el que se advierte de que, con esos números, se podría saltar el techo de gasto, “con las consecuencias que ello tendría”. Igualmente, en ese informe se índica que algunas partidas no se podrán ejecutar, “siendo ilógico aprobar algo que se sabe de antemano que no se cumplirá y que limitará la posibilidad de crecimiento de Cabanillas del Campo”, lamenta el portavoz del PP.

Según subrayan los populares, en el presupuesto no hay dinero para afrontar el Plan de Empleo que prometió el Equipo de Gobierno socialista: crear 300 puestos de trabajo en cuatro años a través de la empresa municipal, que no aparecen reflejados en los presupuestos, “por lo que nos tememos que no fue más que una promesa electoral que quedará en el olvido una vez alcanzado el sillón”.

Más recortes, más gastos y menos inversiones

"Inversiones, prestación de servicios, cultura o servicios sociales, son otras de las partidas que sufren en 2017 el ‘tijeretazo’ del alcalde socialista y sus socios de gobierno". En este sentido, el portavoz del PP ha apuntado algunos de los ‘recortes’ más significativos.

Se mantiene la reducción de la partida para atención social, pasando de los 100.900 euros presupuestados en 2015 a solo 20.000 euros en 2017 –un 81% menos-; disminuye un 14,10% la aportación a las AMPAS y a la Educación; desaparecen las subvenciones a la cultura; se elimina la partida destinada al mantenimiento y reparación de viales y acerados públicos; y se reduce en un 29% la partida para promoción de la cultura.

Por el contrario, aumentan los gastos de limpieza de edificios municipales. “Engañan a los vecinos con el supuesto ahorro al remunicipalizar el servicio, cuando se pasa de 352.000 euros en el año 2015 a los 423.434,59 euros previstos 2017, lo que supone una subida del 20,30%”, señalan desde el PP. Igualmente, aumentan los gastos de suministros en urbanismo y el dinero destinado a alojamiento web (que en 2016 subió un 270% y en 2017 subirá otro 35,33%); aumenta también el presupuesto para reparación y mantenimiento de administración general –sube un 226,5% en dos años-; y la partida destinada a estudios y trabajos técnicos con empresas externas (un 356% más). Desde el Grupo Popular también se reprocha al alcalde el incremento del gasto en deportes –un 27% más- “cuando hace apenas unas semanas justificaron la supresión del Patronato Deportivo Municipal en base a un supuesto ahorro de costes”.

Por lo que concierne a las inversiones previstas por el Ayuntamiento de Cabanillas para el año próximo, el portavoz popular asegura que este capítulo apenas llega al 2,19 por ciento del presupuesto municipal, con una disminución del 80% respecto a 2015, pasando de 1.037.252,62 euros a unos escasos y pírricos 212.826.61 euros.

Con todos estos números, el Grupo Popular considera que “queda claro cuáles son los criterios, las prioridades y objetivos del actual Equipo de Gobierno de Cabanillas, que margina a los más desfavorecidos, no vela por los intereses de todos los vecinos y deja a la improvisación el futuro inmediato del municipio”.

El portavoz del PP considera que “de nada sirve hablar de transparencia, de participación y consenso, si se hacen las cosas con opacidad”. En esta línea, Celada recuerda al alcalde socialista que prometió una política de colaboración a todos los grupos, “y de momento a día de hoy, con el nuestro no ha contado para nada. Ni siquiera cuenta con los vecinos, a los que convoca a una asamblea para definir los presupuestos cuando horas antes ya los había mandado cerrados al resto de grupos del Ayuntamiento”, asegura el concejal popular, que lamenta el “escaso compromiso del alcalde y sus socios de gobierno con los ciudadanos de Cabanillas del Campo”.