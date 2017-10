El Rugby Guadalajara quiere confirmar su buen momento ante el filial del Cisneros

El partido se jugará el sábado, a las seis de la tarde, en el Paraninfo de la Ciudad Universitaria de Madrid.

El objetivo del equipo alcarreño es consolidar el magnífico arranque de temporada que está cuajando que le ha permitido alzarse hasta la primera posición de la clasificación del grupo B de la 2ª Regional madrileña tras encadenar tres victorias consecutivas.

No será un objetivo sencillo ya que el duro partido contra Quijote del domingo pasado ha pasado factura en forma de bajas y el míster Rolo no podrá contar con una convocatoria completa. Entre los jugadores que no estarán figuran el tercera Pablo Aranda, por una distensión de ligamentos en el hombro, y el ala Rodrigo Clemente, por una luxación en la muñeca. Asimismo es duda para este encuentro el segunda Jorge Merino por una rotura de fibras. Estos jugadores se suman en la enfermería a las bajas del veterano Enrique Gálvez y los alas Junior Medrano y Daniel Martínez, lesionados desde la primera jornada.

Hasta el momento el XV del Jabalí figura en primera posición de la clasificación empatado a 15 puntos con MAD Rugby Boadilla y BigMat Tabernera Lobos, los únicos equipos que permanecen invictos en la categoría. Su rival de esta jornada, Complutense Cisneros, está situado en séptimo lugar después de haber ganado un partido, 78-12 a Knave Aeronáuticos B, y perdido dos, 23-12 contra Quijote RC y 39-19 contra Lobos.