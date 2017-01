El Talavera ningunea al Marchamalo

El líder compareció en La Solana marchamalera para dar un golpetazo en la mesa después de cuatro jornadas consecutivas sin ganar. Un golpetazo directo y sin paliativos que padeció un Marchamalo absolutamente manipulable. No en vano, las únicas noticias de su participación en el juego en la primera parte fueron las intervenciones de Tomás y el gol anulado a Lucas en el minuto 8 por fuera de juego. El resto, un monologo sublime de un Talavera que bailaba al son de Rubén Rivera y vibraba con las actuaciones de Jesús Jiménez y Murci.

Y es que, los tres estuvieron implicados en los tres tantos con los que los cerámicos pintaron la cara del Marchamalo en el primer acto. El primero llegó en el minuto 14 cuando Garván rompió la defensa local con un pase exquisito para un Jesús que dribló a Tomás y anotó a placer. El segundo fue en el 30. Garván le robó la cartera a Navas y puso un pase de la muerte que aprovechó Murci en boca de gol. El tercero en el 36, también de Murci. El delantero cabeceó al fondo de las mallas un centro medido de Rubén Rivera. Pero es que, entre medias, los talaveranos habían dado un larguero tras una preciosa chilena de Jesús a centro de Rubén Rivera; un mano a mano del propio Jesús tras una prolongación de Rober; o un balón suelto en el área pequeña que Murci había sido incapaz de aprovechar.

En el segundo acto, la historia siguió por los mismos derroteros. El Marchamalo perdido y el Talavera disfrutando. Y eso que los segundos 45 minutos empezaron con una ocasión para los gallardos. Mario filtró para Cabanillas y éste estampó su remate con violencia en el lateral de la red. La respuesta blanquiazul fue el doblete de Jesús Jiménez que anotaba su decimonoveno gol de la temporada, los mismos que lleva toda la plantilla del Marchamalo. El pichichi visitante aprovechaba un pase atrás de Melchor para hacer el 0-4 en el minuto 50. Pero el delantero talaverano no se iba a quedar ahí. Siete minutos después conseguía el triplete y con ello superar todas las dianas que ha hecho esta campaña el equipo de Andrés García. En este caso, Jesús se marchaba de dos defensas verdillos y raseaba para batir a Tomás.

El Marchamalo era un muñeco en las manos del líder. Aún así, consiguió llegar dos veces: la primera en una falta desde la línea de tres cuartos de Rober que atrapó Sergio sin dificultad, y la segunda en una contra que Mario sirvió a Cabanillas que, desde la frontal, la mandó desviada. No era el día de los gallardos que además vieron como el Talavera anotaba su sexta diana. Falta en el lateral que bota Rober y que Gasca remata en el segundo palo sin mucha oposición. El partido murió con varias ocasiones para el Marchamalo. Una en botas de Aitor que remachó un centro de Lucas muy cerca de la cepa del palo. Y otra en un centro que se envenenó porque Gustavo estuvo a punto de sorprender a su portero.