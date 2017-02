García Huetos lleva a Córdoba su intimista ‘Otra mirada’

Bajo el título ‘Otra mirada’, el pintor y escultor alcarreño Rodrigo García Huetos expone en Córdoba una interesante colección de obras de óleos, pintura y esculturas. La variada muestra cuenta con un repertorio intimista de más de una veintena de cuadros, que detallan la evolución que ha tenido el artista de Gualda en los últimos tiempos, además de una docena de esculturas, en las que destacan la utilización de material reciclado: “Hay cuadros de lo más clásico, convencional y figurativo, pero también se van intercalando lo conceptual y lo abstracto”, revela García Huetos.

Así, el artista alcarreño ha conseguido mezclar la pintura y el material reutilizado en unas composiciones ensambladas “jugando con la texturas y el color, algo que si no llega a ser geométrico, sí es más abstracto”, matiza.

En cuanto a las esculturas que ha llevado García Huetos a Córdoba, éstas también parten del diferentes materiales reciclados como fragmentos de muebles, metálicos o piedras para crear distintas formas, incluso humanas, sin renunciar a su toque personal en la pintura. De esta manera, y en un estilo más lúdico, en el que el autor juega con las formas, un tronco de un árbol y un guijarro pintado se transforman en una creación artística en forma de humano.

“Detenerse en lo sencillo”

Con ‘Otra mirada’, el alcarreño quiere llegar a lo más profundo e íntimo del espectador, pero también transmitir su forma de interpretar la vida, “detenerse con otra mirada en lo que la gente no se fija de unos materiales y detalles sencillos, simples y que pasan desapercibidos, que no son llamativos. La otra mirada es la intención que quiero transmitir, con la que veo ahora la vida y el mundo, la de detenerse en lo sencillo, en la intimidad de la cosa pequeña, que está oculta ante los ojos de la gente, y no en lo espectacular”.

La exposición se podrá visitar de lunes a jueves, en horarios de mañana y tarde, y los viernes por las mañanas, en el Colegio de Abogados de Córdoba, hasta el 1 de marzo. El autor no descarta que pueda llegar a Guadalajara en un futuro, aunque varias de estas obras ya se han expuesto en alguna galería de la capital.