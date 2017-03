‘Historia de una escalera’ girará por toda la región por el centenario de Buero Vallejo

Con motivo del centenario del nacimiento de Antonio Buero Vallejo, el Gobierno de Castilla La Mancha quiere rendir homenaje a uno de los más -si no el más-, insigne dramaturgo en lengua castellana de la segunda mitad del siglo XX. Por este motivo, ‘Historia de una escalera’, una de sus obras más emblemáticas, será representada en los mejores espacios escénicos de las capitales de nuestra región para los estudiantes de bachillerato de forma gratuita y en horario escolar.



Para este montaje, desde el Gobierno regional se ha depositado toda la confianza en el grupo de teatro de la Escuela de Arte ‘José María Cruz Novillo’, de Cuenca, compuesto igualmente por un elenco de jóvenes e ilusionados actores dirigidos por Milagros Mayordomo.



La gira comenzará el próximo miércoles, día 8 de marzo, en el Teatro Auditorio de Cuenca; en una representación a la que asistirá el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, y que servirá de pistoletazo de salida de este gran homenaje.



Posteriormente, el viernes 10 de marzo, el Teatro La Paz de Albacete acogerá la segunda representación, para continuar el jueves 23 del mismo mes en el Teatro de Rojas de Toledo y terminar, el martes 28, en el Teatro Quijano de Ciudad Real.



Representación de la obra en Guadalajara



En lo que respecta a Guadalajara, cuna del autor, el viceconsejero de Cultura, Jesús Carrascosa, ha explicado que “el Gobierno de Castilla-La Mancha, ante la imposibilidad de realizar la representación en el Teatro Buero Vallejo por falta de fechas, está buscando un espacio escénico alternativo que reúna los requisitos técnicos que permitan la representación de la obra”.



“Desde el primer momento, la intención de la Consejería ha sido rendir homenaje a la figura de Buero Vallejo en toda la región”, ha destacado el viceconsejero, “y como no podía ser de otra manera, muy especialmente en Guadalajara, donde se dio inicio a todos los actos con una magnífica exposición organizada por el Archivo Provincial en la que tuvimos el honor de contar con la presencia de la viuda y el hijo del autor”, ha añadido.



Además, el titular de Cultura ha subrayado que desde el Gobierno regional se pensó que la mejor forma de hacer un homenaje a uno de los más grandes dramaturgos que ha tenido España era representar alguna de sus obras, “con el plus especial de que fuera interpretada por los alumnos y alumnas de alguno de nuestros centros educativos. Propuesta, ésta, que además cuenta con el visto bueno de Carlos Buero”.



Por último, Carrascosa ha explicado que “el IES Buero Vallejo de Guadalajara está preparando una serie de lecturas dramatizadas de la obra del dramaturgo que de la mano de la Consejería recorrerán diversos centros de la región”.