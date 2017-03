Ignacio Martínez también se lleva el triunfo en Torija

El XII Circuito Provincial de Ajedrez Infantil está patrocinado por la Diputación de Guadalajara y organizado por la Delegación de la Federación de Ajedrez de CLM, con el arbitraje del Comité Técnico de Árbitros de Guadalajara, y que se saldó con un nuevo triunfo de Ignacio Martínez.

Un total de 54 jugadores, muchos de ellos habituales ya de este Circuito, y algunos procedentes no sólo de Torija sino de otras localidades como Horche, y para muchos de ellos su primera experiencia en el ajedrez de competición, que una vez superados los nervios de la primera ronda, hicieron un excelente torneo y les animamos a que sigan practicando y participando en sucesivos torneos.

Durante el Torneo, los acompañantes de los jugadores pudieron disfrutar de una interesante visita guiada al Castillo de Torija, propiedad de la Diputación de Guadalajara en el que alberga el Centro de Información Turística de la Provincia (CITUG) y el Museo del Viaje a la Alcarria de Cela, recientemente remodelado. En lo deportivo, el torneo transcurrió en un ambiente muy cordial y los jugadores afrontaron con deportividad sus partidas que empiezan y finalizan con un apretón de manos con su rival. No obstante, no cabe duda de que no faltó rivalidad, y es que a falta tan sólo de la octava y última prueba ya se empiezan a perfilar los posibles candidatos a ocupar el pódium final de este Circuito.

Disputadas las seis rondas de partidas rápidas, el vencedor del torneo resultó ser Nacho Martínez Sanz, de la categoría Sub16, que permaneció invicto y consiguió 6 puntos de 6 posibles.

El cuadro de honor de las cuatro categorías del Torneo quedó compuesto de la siguiente manera:

SUB-16: 1º IGNACIO MARTÍNEZ SANZ; 2º ADRIÁN ALONSO LÁZARO, y 3º LUCÍA ROLDÁN HERNÁNDEZ.

SUB-12: 1º DAVID CRESPO DÍAZ; 2º, HÉCTOR MAGÁN ZUCKER; y 3º MARCOS DE LA CRUZ ARIAS.

SUB-10: 1º DAVID V. PARRILLA PÉREZ; 2º CARLOS RODRÍGUEZ ROMERO; y 3º MARTÍN MARTÍN SORIA

SUB-8: 1º JORGE GONZÁLEZ ROBLEDO; 2º NICOLÁS MORAL MORENO; y 3º ARLOS PERUCHA MONTILLA

El Torneo contó con la presencia Lucas Castillo, Diputado Provincial de Juventud y Deportes, que resaltó así la importancia que tiene este Circuito en el panorama deportivo provincial; de Rubén García Ortega, Alcalde de Torija, que acompañó a los jugadores durante todo el Torneo y destacó la afición al ajedrez que se está generando en la localidad con el amplio grupo de escolares que están recibiendo clases de ajedrez en el CEIP Virgen del Amparo y los encuentros que organizan en los recreos; y Martín Rodríguez Valero, Delegado Provincial de la Federación de Ajedrez de CLM, que invitó a los jugadores a federarse y participar en las próximas competiciones oficiales.

En cuanto a la clasificación general del Circuito, tras esta séptima prueba las cuatro categorías son lideradas de la siguiente forma: Ignacio Martínez en Sub-16 y David Crespo en Sub-12 consolidan sus primeros puestos, mientras que y Carlos Rodríguez y Carlos Perucha lideran las categorías Sub-10 y Sub-8 respectivamente. En todo caso, todavía hay muchos jugadores con posibilidades de acceder a los puestos de pódium en cada categoría, ya que, como indican las bases, a cada jugador le computarán sus 6 mejores resultados, y esto hace que la emoción permanezca hasta el último Torneo.