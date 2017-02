Juan Carlos Pajares vuelve a conquistar la MBFW Madrid y gana el Premio Mercedes Benz Fashion Talent

"Y el ganador del del galardón Mercedes-Benz Fashion Talent 2017 es ... Juan Carlos Pajares". Así comenzaba una tarde de éxito del joven diseñador de Marchamalo en la pasarela de moda más importante de este país. El auditorio del espacio Samsung Ego, totalmente abarrotado, escuchó un grito de sorpresa procedente de uno de los graderíos en el que se encontraban familiares, amigos y seguidores del diseñador y, rápidamente aplausos que acompañaron hasta que Juan Carlos Pajares cogió el micrófono. "Muchísimas gracias, me siento como Natalia de Molina cuando ganó su segundo Goya. ¡No me lo creo!", decía exultante echándose las manos a la cabeza. Reconocía que aunque no son nombres muy conocidos, en esta edición la calidad de los trabajos era "tremenda". No podía ser el mejor preludio para la presentación de su colección 'True Cost' para la próxima temporada otoño-invierno. Con una interferencia en el sonido y la imagen proyectada, perfectamente cuidada, comenzó el espectáculo de Juan Carlos Pajares que servía para cerrar la 65 Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Los look que presentó estaban cargados de mensajes, simbolismo y mezcla de materiales que reflejaban dos realidades, la realidad en la que vivía Francis Bacon y plasmaba en sus cuadros, y la realidad que vivimos nosotros con el consumo del “fast fashion”. El propio diseñador explicaba que la inspiración de su nueva colección era una simbiosis de arte, naturaleza y noticias. "También nos habla de un robo, aquel que se produjo en Madrid y que afecta a 5 obras de Francis Bacon que realizó para su último amante". Cuerpos mutilados reflejados en modelos asimétricos, colores de la naturaleza, el uso del plástico, ... Todo tiene un por qué en lo que Juan Carlos Pajares ha querido reflejar para vestir a la mujer del próximo otoño-invierno con una colección que tiene como misión educar al espectador y despertar su conciencia, "realizar una crítica social de una realidad para dejar un claro mensaje, y apostar por la moda ética hecha responsablemente y por el diseño emergente". "Es un genio, un artista", "No deja de sorprendernos", eran las palabras de las personas que acudieron atónitos a la presentación de su nuevo trabajo, entre las que se encontraban actrices, músicos, bloggers, it girls y el grupo Sweet California, que vestían de JCP, entre otros. También quiso mostrarle su apoyo el alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, acompañado de su esposa.