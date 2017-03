La esgrima alcarreña rayó a buen nivel en el Nacional M-15

Gracias a los éxitos cosechados por los tiradores del Sala de Armas Guadalajara, en la categoría de menores de 15 a lo largo de la temporada, Rodrigo Díez, Ángel Yagüe y Pablo Arribas consiguieron la clasificación para el pasado Campeonato de España, tanto para el torneo individual como para el por equipos. Además, el árbitro nacional José A. Vázquez fue seleccionado como árbitro para la cita por la Real Federación Española de Esgrima, completando la representación del club en este torneo.

Ángel no consiguió superar la poule a pesar de haber tirado con valentía y muy buena estrategia. Rodrigo y Pablo consiguieron el pase a las siguientes rondas tras vencer la mitad de sus combates, lo que no solo les dio la posibilidad de seguir luchando por los puestos más altos, sino que también les granjeó la oportunidad de pasar el primero de los cruces exentos, y entrar directamente a ronda de 64. Rodrigo no pudo superar esta ronda. Pablo, en cambio, se llevó la victoria por un tanteo de 15-12, aunque cayó derrotado en la siguiente (disputada entre los 32 primeros), en un combate muy igualado que se resolvió por un apretadísimo 15-13.

Los tres tiradores supieron recomponerse y rearmarse de fuerzas para afrontar la competición por equipos, en la que entraban en séptima posición, lo que les enfrentó a Amposta, terceros clasificados. A pesar de que Ángel y Rodrigo están un año por debajo del máximo de la categoría (siendo de los más "peques" de la competición), supieron plantar cara a los chicos de Fidel en un encuentro duro y con un tanteo apretado, que finalmente se resolvió en nuestra contra con un meritorio 45-41, gracias al cual el SAGU consiguió situarse en la posición 6º de la clasificación de equipos, subiendo un escalón hacia la meta de alcanzar el podio.

Finalmente, la organización entregó distintos premios a los tiradores convocados, entre ellos al mérito deportivo, pensado para premiar los valores del trabajo, constancia y esfuerzo, entregado entre otros a Pablo Arribas por su trayectoria y ejemplo a lo largo de la temporada. En definitiva, gran participación de nuestros chicos en una de las competiciones más duras y relevantes del circuito.