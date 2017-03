La Junta apuesta por los jóvenes agricultores y ganaderos en la reforma de la PAC

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha participado en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura, y ha intervenido como representante de las 17 Comunidades Autónomas, en el inicio del debate de la PAC, defendiendo que es necesario un presupuesto comunitario fuerte, “para tener una PAC que nos permita desarrollar políticas en nuestro territorio”. Al respecto, ha añadido que “fundamentalmente, a través de los Programas de Desarrollo Rural (PDR)”.



En este sentido, ha especificado que si hay menos presupuesto “se tiene que priorizar a un colectivo frente a otro, una decisión que siempre es dolorosa para el que se siente perjudicado pero que, sin duda, es muy beneficiosa para los jóvenes que quieren ser agricultores y ganaderos en la Unión Europea y, en concreto, en Castilla-La Mancha”, ha puntualizado a la vez que ha destacado que este cometido se trata de la principal prioridad del Gobierno que preside Emiliano García-Page.



Además, según Martínez Arroyo, los Estados miembros “están de acuerdo en que haya mayor apoyo al relevo generacional en el campo en Europa”, por lo que ha defendido una estrategia política para apoyar a los jóvenes. Ha recordado que en Castilla-La Mancha “lo hemos hecho ya en el PDR”. El consejero de Agricultura ha incidido en que “solo hay jóvenes en agricultura, si hay decisiones políticas arriesgadas y yo espero que esta reforma de la PAC, lo sea", ha declarado, a la vez que ha puesto en valor que "no hay innovación en la agricultura, si no hay jóvenes en la agricultura”.



Otro de los puntos en los que han estado de acuerdo prácticamente todos los países reside en el papel de la agricultura en la preservación del medio ambiente. Y en este aspecto, Martínez Arroyo ha destacado que todos los cultivos leñosos (fundamentalmente viñedo, olivar y almendro) que “tenemos en Castilla-La Mancha están absorbiendo CO2 permanentemente y contribuyen al equilibrio del balance de carbono en la UE”; a lo que ha añadido que “Castilla-La Mancha es líder en esto y nos interesa mucho este camino”, por lo que ha calificado como “una buena conclusión” de la reunión de hoy.



A preguntas de los periodistas, el titular de Agricultura en la región ha manifestado que uno de los principales escollos de la reunión es que hay Estados miembros –los menos agrarios- que no quieren aumentar los fondos en Agricultura, situación que, a su juicio, pondría en grave riesgo el espíritu de la Política Agraria Común (PAC), a través de una “renacionalización de la PAC, que supondría que los Estados miembros tuviesen que poner el dinero que no esté dispuesto a seguir poniendo la Unión Europea”, una idea que rechaza por completo Castilla-La Mancha.



Por último, el consejero se ha mostrado muy satisfecho de que la presidencia maltesa haya decidido abrir el debate de la reforma de la PAC a partir de 2020 y que haya coincidido con la presidencia del semestre europeo para Castilla-La Mancha, porque “es un asunto de gran trascendencia para el Gobierno regional, dispuesto a defender los intereses de los agricultores y ganaderos profesionales y a mantener una posición acordada con el sector” ha finalizado.