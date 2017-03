La Solana acoge el domingo “toda una final”

Y es que visita el feudo gallardo el Quintanar un equipo que aparece por debajo en la tabla y al que “hay que ganar sí o sí porque es un rival directo a la hora de cumplir nuestro objetivo que es la salvación”.

El cuadro conquense es una de las sorpresas negativas de la temporada. Comenzó arrasando y rápidamente su nombre apareció en las quinielas entre los favoritos para jugar el play-off. Sin embargo, poco a poco se ha ido deshinchando, con muchos cambios en su plantilla y en su banquillo. Ahora, mira más hacia la zona baja que a los puestos nobles y suma nueve derrotas consecutivas.

“Los cambios no le están dando la regularidad que necesita”, explica el preparador verdillo, aunque descubre que “es un gran equipo, no debería estar tan abajo. Ya vimos su potencial en la primera vuelta y en algún momento tiene que romper la racha; esperemos que no sea aquí”.

A pesar de la derrota en Illescas de hace siete días, el Marchamalo se presenta a la cita “con la moral muy alta y con muchas ganas de volver a jugar en La Solana y mostrar la imagen de los últimos partidos ante Azuqueca y Guadalajara”, dice García, que contará con la baja del lesionado Mario y de los sancionados Navas y De la Cuerda que cumplen ciclo de cartulinas. Tampoco estará Carlos Ballesteros que pasó por el quirófano la pasada semana y que se encuentra ya en proceso de recuperación.