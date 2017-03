Las Rozas le toma la medida a los veteranos del Deportivo

Los veteranos de Las Rozas tienen tomada la medida a los del Guadalajara. Y es que los madrileños se han llevado el triunfo en los dos enfrentamientos que han disputado. En el último, el del pasado viernes lo hicieron por un apretado 3-2. Fue un encuentro, en el que el cuadro local sorprendió en el inicio, con un gran intensidad de salida y con un gol tempranero en un lanzamiento de falta directa.

A continuación llegaron dos goles más de Las Rozas, después de robar la salida de balón de los morados. No obstante, antes del descanso, Mitko, demostrando que está en un gran estado de forma y sobre todo de acierto con el gol, anotó el 3-1 aprovechando un rechace dentro del área.

Tras el paso por los vestuarios, el técnico, Javi Meléndez, realizó varios cambios en el once y el Deportivo se hizo con el control del partido. Así, llegaron las ocasiones deportivistas y el tanto de More, en una gran jugada personal a falta de diez minutos. Aún había tiempo para la remontada y el Guadalajara se volcó en ese tramo final, pero no pudo ser y se quedó sin el premio del triunfo.

Si los dos equipos cumplen en los próximos partidos, ambos se jugarán el primer puesto en su tercer enfrentamiento en el Pedro Escartín a finales de mayo.