Las Urgencias del Hospital pasan de 220 a más de 300 casos diarios por la gripe

Este fin de semana se ha llegado a la saturación a causa del incremento de visitas a Urgencias por afecciones respiratorias o gripe. De ellas, entre el 70 y 75 por ciento no fueron derivadas por Atención Primaria.

Este año el repunte de casos de urgencia por gripe en el Hospital Universitario de Guadalajara ha llegado antes que nunca. La extensión del virus ha hecho que las Urgencias del Hospital lleguen a colapsarse ante la llegada de pacientes y este fin de semana, como reconocían desde el propio Hospital, se ha vivido situaciones de saturación. Según los datos aportados por el gerente del Área Integrada de Salud de Guadalajara, Lucio Cabrerizo, se ha pasado “de unas 220 urgencias diarias a más de 300 algunos días”. La diferencia de más de 80 atenciones coincide con enfermedades como la gripe u otras de índole respiratoria. De ellos, además, sólo entre el 25 y el 30 por ciento acudió a Urgencias derivado por el médico de Atención Primaria. Eso significa que entre el 70 y el 75 por ciento de la población de Guadalajara que padece estas enfermedades utiliza un recurso sanitario que, en muchas ocasiones, se habría resuelto más fácilmente y rápidamente en su propio centro de Atención Primaria, ya fuera en el horario de consulta habitual yendo de urgencia o, fuera del horario, en el centro de salud de Manantiales, accediendo a Urgencias.

La situación actual

“La situación que tenemos ahora mismo en el Hospital es que las 367 camas que tenemos están ocupadas. Quedan tres camas de cuidados intensivos y cuatro cunas para Neonatología”, asegura Cabrerizo, al tiempo que agrega que “echamos mucho de menos que no estuvieran las obras de ampliación del Hospital más avanzadas porque, efectivamente, son necesarias más camas”. Los recursos se encuentran a día de hoy utilizados “absolutamente” e, incluso, se ha tenido que recurrir a utilizar recursos del área quirúrgica: “por lo tanto se ha dado instrucciones para suspender las cirugías programadas no urgentes y los ingresos a estudio para destinar esas camas a disposición de la urgencia para que puedan proceder a los ingresos de los pacientes que lo necesitan”. A fecha de hoy, lunes, hay 62 pacientes aislados, 27 de los cuales han sido diagnosticados de gripe, mientras que el resto presentan otro tipo de aislamientos, por estafilococos, etc. “Esta suspensión esperemos que sea de solo unos días hasta que se pueda dar solución a este embudo de pacientes”, apostilla Cabrerizo. Respecto a la posible solución vuelve a referirse a la necesidad de “haber avanzado en las obras en estos últimos cuatro años” y a recordar que “tenemos abiertos el 110 por ciento de los recursos con los que cuenta este Hospital”.

Para optimizar al máximo los recursos hospitalarios, la semana pasada se abrieron todas las camas disponibles, incluidas las que se encontraban cerradas en una parte de la novena planta. “Se contrató, además, a 8 enfermeras y 8 auxiliares –de enfermería–. Y se completó la séptima contratando cuatro enfermeros más y un auxiliar”, recordó. Este mismo lunes, “hemos procedido a contratar a dos enfermeras más a turno de noche para las camas del ámbito quirúrgico, un auxiliar más; y una enfermera y un auxiliar más en Geriatría y, además, un neumólogo que se había contratado ya se va a proceder a la contratación de un geriatra para reforzar los dispositivos en el Hospital”.

Desde el ámbito de Primaria también se ha contratado a más personal, especialmente “el fin de semana en Manantiales” y se han repuesto las propias bajas de los médicos que también han caído enfermos con la gripe. No obstante, “a pesar de todo pedimos disculpas a los usuarios por los posibles retrasos que se produzcan por esta saturación”.

El ámbito de Primaria, “el primer escalón”

“Creemos que conviene recordar a la población en general cuáles son los recursos y orientaciones que deben seguirse en estos casos de epidemia de gripe”, apunta Cabrerizo. Entre ellas se encuentran medidas preventivas como “evitar el frío; protegerse cuando se tose con un pañuelo desechable y no utilizar un pañuelo de tela; evitar los contagios directos con los enfermos; evitar también la utilización de bebidas alcohólicas y tabaco…”. Asimismo, el gerente recordó que “el ámbito de Primaria es el primer escalón al que han de dirigirse los pacientes con sospecha de gripe, a su médico de cabecera o de Urgencia y reservar la urgencia hospitalaria para aquellos casos que los facultativos consideren que son complejos. Un cuadro gripal no necesita ingreso, sólo son necesarios por complicaciones graves”.