Los usuarios alcarreños de Wallapop han subido más de 500.000 productos desde 2013

¿Y si lo subimos a Wallapop? Esta aplicacón se ha convertido en la alternativa más recurrida para vender aquello que ya no utilizas o no te gusta, o comprar a un precio más económico ese producto que necesitas, pero en el que no te quieres gastar mucho. Es como tener el mercadillo en el móvil, pero con productos de segunda mano, y de una forma rápida y fácil. Además, la geolocalización que ofrecen los teléfonos inteligentes permite filtrar y encontrar los resultados que se encuentran más cerca de tu ubicación.

Desde su creación en 2013 la trayectoria de Wallapop ha sido imparable. Las descargas de la app provenientes de Castilla-La Mancha llegan aproximadamente a 1.000.000 y en la provincia de Guadalajara se han subido más de 500.000 productos. En la tarde de ayer, en la provincia se contabilizaban 260.526 productos, la mayoría de ellos ubicados en Guadalajara capital con un total de 105.340. El listado de pueblos en los que los vecinos ofrecen sus productos de segunda mano es amplísimo, y en el que no faltan desde los más pequeños como Codes, Concha, Motos o Guijosa –con tres, cuatro o cinco productos– ofreciendo extensiones de pestañas, armarios o bicicletas estáticas; a otros más grandes como Azuqueca, Villanueva de la Torre o Alovera, en los que puedes comprar un dormitorio completo, un piano juguete, un spa jacuzzi o un Seat Marbella. Las ofertas son infinitas y muy originales, por lo que pueden adaptarse al amplio abanico de gustos de la gente.



Los más demandados

Entre estos productos, los que más se venden y se compran, según informan desde el propio equipo de Wallapop son los artículos relacionados con la electrónica, como tabletas, ipads y teléfonos móviles; artículos del hogar, como muebles y electrodomésticos; y artículos y accesorios para niños. Estos últimos, en concreto, precisan que han subido “muchísimo” en Guadalajara, “y tienen una gran proyección”.

Desde Wallapop afirman que la venta de productos de segunda mano “está subiendo muchísimo”, y explican que no es necesariamente debido a la crisis, “sino a un cambio en las formas de consumo”. Aseveran que cada vez hay más gente consciente de que puede comprar artículos de segunda mano no como una necesidad, sino como una forma de comprar con sentido, de forma sostenible. Esto ocurre especialmente en el sector de la puericultura, insisten, pues el producto tiene poco tiempo de vida, “ya que las cunas para niños y los cochecitos duran poquísimo y necesitas varios durante poco tiempo para que se vayan ajustando”.



Cambio en los hábitos

Este mercadillo virtual que inició su andadura en el año 2013 con una primera versión –Fleapster– de Wallapop y que en 2014 consiguió ser un referente de la compraventa en España, gracias, en gran parte, a un efectivo anuncio de televisión, ya ha alcanzado los 30 millones de usuarios que, según recoge su propia página web, han reutilizado 3.523.489 productos.

Ellos tienen su propia versión sobre el éxito alcanzado. Creen que se debe a un cambio en los hábitos de consumo de la sociedad, que busca cada vez más una compra inteligente y sostenible. Y todo ello “sumado a la experiencia de uso de la app, que está muy enfocada a la sencillez y a conectar personas con personas, cambiando la percepción que se tenía hasta ahora de la segunda mano”, concluyen.