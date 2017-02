Manos Unidas afirma que “el mundo no necesita más comida, sino más gente comprometida”

Manos Unidas celebra un año más su Campaña contra el Hambre a través de diferentes acciones de sensibilización e información.

El mensaje que pretende transmitir en este nuevo año es que “el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida”. Así lo recordó Elena Garvía, presidenta de Manos Unidas Guadalajara, quien ofreció datos tan interesantes como que “un tercio de los alimentos acaban en la basura”.

Aunque parezca una obviedad, existe un derecho a la alimentación reconocido que, no obstante, es vulnerado constantemente”. Cerca de 800 millones de personas pasan hambre en el mundo; 1 de cada 9 personas no tiene alimentos suficientes para llevar una vida sana o más de 3 millones de niños menores de tres años mueren al año son datos suficientes para la reflexión y para la acción personal. Y es que aunque nos parezca baladí gestos individuales como realizar compras sostenibles, comprar productos no sujetos a especulación o, simplemente, no tirar la comida a la basura, ayudan a otras personas con menos recursos en todo el mundo. “Cuanto más y peor consumimos nosotros peor viven ellos porque se acaparan sus recursos”, detalló Garvía, que insistió en la idea de que la Tierra es para todos.

Entre las acciones que van a llevar a cabo en las próximas semanas destaca el lanzamiento de la Campaña contra el Hambre el miércoles, 8 de febrero, a cargo del director de Pueblo de Dios, Julián del Olmo y de la hermana misionera dominica Gloria Inés González Ramírez, que lleva 18 años trabajando en Haití. El acto tendrá lugar en el salón de actos de la Junta de Comunidades a las 19.00 horas y estará conducido por la periodista Mercedes Castellano.

El viernes, 10 de febrero, se celebrará el Día del Ayuno Voluntario, con bocatas y jornadas solidarias en centros educativos, la lectura del manifiesto en la plaza del Carmen, a las 19.00 horas, y la oración y cena del hambre en la iglesia del Carmen, a las 19.30 horas. Esta cena recrea cómo sería una comida de este tipo en un país en vías de desarrollo. Apenas hay un vaso de agua y un poco de pan, lo que permite

El sábado, 11 de febrero, se celebrará una eucaristía de campaña en la iglesia de El Carmen, también a las 19.00 horas. Ya el domingo, día 12, en las parroquias propiamente dichas, se celebrará la propia Campaña contra el Hambre.

Manos Unidas destina sus fondos a cinco sectores de desarrollo: agrícola, sanitario, de promoción de la mujer, educativo y de promoción social.

Quienes quieran plantarle cara al hambre, lema de la campaña, pueden colaborar en estas acciones o hacerse socio de Manos Unidas a través de www.manosunidas.org o 902 400 707.