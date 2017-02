Marchamalo y Azuqueca llegan al derbi de La Solana con rachas muy diferentes

Los gallardos llegan en el que es tal vez su peor momento de forma. “La dinámica de resultados no es buena y eso nos ha hecho meternos en un ciclo en el que todo nos sale mal y todo cae del lado del rival”, dice su entrenador, Andrés García, aunque confía en que “un resultado bueno lo cambiará todo y el derbi es el mejor momento de levantarse. Sería un espaldarazo para revertir la situación que estamos viviendo ahora”.

Por su parte, el Azuqueca se presentará en La Solana en un excelente estado de forma y sobre todo de resultados. “El equipo está muy bien. Desde enero veo a los jugadores mucho más competitivos a la hora de afrontar los partidos”, explica su preparador, Manolo Alfaro y añade que “esta es una categoría muy igualada y siempre hay que respetar al rival, pero si queremos dar un paso adelante, hay que intentar ganar al Marchamalo”.

Ambos técnicos prevén un partido muy igualado y muy táctico y coinciden en que se decidirá en pequeños detalles. “Trataremos de cometer los menores errores posibles y tratar de estar serios y aprovechar las que tengamos”, dice García que se refiere al Azuqueca recordando que “ya dije en la primera vuelta que era un equipo que me gustaba con una gran propuesta de fútbol y que iba a estar arriba y no me estoy equivocando”. Mientras, Alfaro habla de los gallardos indicando que “es un equipo que lleva jugando muy parecido toda la temporada. Es bastante competitivo y en su campo sube enteros y da mucha guerra; trabaja mucho en cada partido”.

Los gallardos, que han incorporado en el mercado de fichajes a Miguel Pérez tendrán la baja del lesionado Dani Martín y el regreso de Zamora, tras cumplir su sanción, mientras que los rojinegros tienen a toda la plantilla disponible, incluido el último fichaje llegado hace unas horas, el canterano Fran Díaz.