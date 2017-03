Miguel Angel Pezuela y Henar Fernández ganan la XIII Carrera Ciudad del Doncel | GALERÍA

Hasta 280 corredores de todas las edades, desde cuatro hasta pasados los setenta años, se han dado cita en el Parque de La Alameda seguntina para participar en la XIII Carrera Ciudad del Doncel. La prueba ha sido además la primera del VIII Circuito 'Recorre Guadalajara' la Diputación Provincial, y también la primera de la iniciativa 'Red-Corriendo el Medievo', la nueva propuesta turístico-deportiva de la Red de Ciudades y Villas Medievales.

Pasadas las doce de la mañana, tomaban la salida de las pruebas senior 130 corredores, que habían podido optar entre dos recorridos, uno de cinco kilómetros, prácticamente urbano, que hilaba en su transcurso los monumentos emblemáticos de la Ciudad del Doncel, y la prueba de diez kilómetros, que además de lo anterior, se adentraba en parajes naturales emblemáticos, como La Pinarilla. El alcalde de la Sigüenza, y presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Latre, se encargaba dar comienzo a la prueba.

El bocinazo ponía en acción a los corredores y en marcha el cronómetro, que detendría por primera vez el ganador de la prueba de los cinco kilómetros, el albaceteño Domingo Cuevas, con un tiempo de 17´56”. La primera fémina en cruzar la meta en los 5 kilómetros era Virginia Hernández Pérez, del Club de Atletismo de Villanueva de la Torre.

En la prueba de diez kilómetros se impuso Miguel Ángel Pezuela (Club La Esperanza), con un crono de 36´02”. “Esperábamos frío en Sigüenza, pero lo que en realidad ha salido un día muy caluroso, que ha hecho aún más duras las cuestas”, explicaba el campeón nada más cruzar la llegada. En los primeros cinco kilómetros, la carrera no se terminaba de seleccionar el grupo de cabeza. “He sufrido, no me he encontrado bien”, confesaba el a la postre primero. Pezuela se fue al llegar al Castillo, cuando mejor se ha sentido. “El perfil se suavizaba y he logrado unos metros para llegar sólo hasta la meta”, añadía.

En segunda posición llegaba, a 43 segundos, Tomás Fernández Pozo, del Club Amigos de Pantacas de Colmenar Viejo de Madrid.

En féminas, la primera en los 10k fue Henar Fernández, de Bike Time, Guadalajara, con un tiempo de 42´34”. “No me fijo nunca en el resto de participantes. No miro atrás”, aseguraba. Como los otros participantes, destacaba hoy el calor y la dureza del recorrido, especialmente de la subida al Castillo. Sin embargo, añadía que “el recorrido cuanto más bonito es, más se disfruta. La carrera de Sigüenza tiene paisaje y monumentos, así que, hoy, día del Padre, con la ciudad llena de turistas, y tanta gente animando, he disfrutado mucho”.

Nuria de Pedro, marchamalera del Club Atletismo La Esperanza de Guadalajara, ha hecho segunda, con un tiempo de 46´36”.

Además de abrir el circuito, la XIII Carrera Ciudad del Doncel es la primera en que las carreras de las categorías inferiores forman parte también del Circuito Joven de la Diputación. Han sido 150 niños y niñas de todas las edades los que han tomado la salida en La Alameda, en carreras de diferentes distancias de acuerdo con sus edades, que iban desde chupetines (a partir de cuatro años) hasta juveniles.

Además, la belleza del recorrido y su tránsito por algunos los lugares emblemáticos de la ciudad, incluyendo su casco histórico medieval, han propiciado que la Red de Ciudades y Villas Medievales, a la que pertenece Sigüenza haya incluido la prueba en la iniciativa 'Red-Corriendo el Medievo'. Las ocho ciudades y villas que integran la Red, aportan una prueba a un calendario común. “Sigüenza ha tenido el honor de abrir el circuito”, valoraba Latre. Además, por este motivo, se ha sorteado un fin de semana turístico para dos personas entre todos los participantes de la prueba senior, que le ha correspondido a Roberto Alcalde. Se irá a Consuegra (Toledo) contento de haber hecho deporte y además, haber recibido un premio adicional por ello.