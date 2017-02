Nueva jornada para nuestros ‘Terceras’

Son tres de los grandes de la categoría, aunque el rival del domingo ha perdido fuelle en las últimas semanas y no gana desde el 8 de enero. Ante roblenses y conquenses los de Guadalajara no sacaron nada positivo, una racha que confían en dar la vuelta contra el ex equipo de Alberto Parras que ganó en el partido de la primera vuelta por 2-1. Y es que los morados –aunque con un partido menos por la suspensión de su partido en Almansa– han abandonado los puestos nobles de la tabla, y tratarán de regresar a ellos lo antes posible.

También a las 12.00 horas del domingo juegan Azuqueca y Marchamalo. Los rojinegros lo hacen en su feudo del San Miguel ante un Carrión que presenta un buen número de papeletas para abandonar la categoría y que no gana desde el 4 de diciembre del año pasado. Eso sí en la ida logró sacar un punto de la visita de los de Alfaro.

Mientras, el Marchamalo, con la moral por las nubes tras ganar el derbi ante el Azuqueca (1-0), viaja, con la baja por acumulación de cartulinas de Cheky, al campo del filial del Toledo.