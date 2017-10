Toñín Lozano: “Parecíamos muertos hace tres semanas”

“Merecido porque no solamente ha sido el gol sino que hemos tenido más ocasiones, como viene siendo habitual, y al final hemos conseguido el premio, que ha llegado tarde, pero ha llegado a base de trabajo” comentó el entrenador del Marchamalo.

Con respecto a las novedades en el once titular, Antonio Lozano afirmó que “nosotros nos movemos por sensaciones y por tipología de partido, y no hay un once definido, van entrando según las circunstancias”.

“Hace tres semanas parecía que estábamos muertos y ahora somos capaces de ganar a un Villarrubia. Con los buenos resultados la motivación aumenta y todo suma”.