Sergio Vicente: “El liderato no es una sorpresa, pero que nadie piense que esto va a ser un paseo”

Cuatro victorias en cuatro partidos disputados ponen al Isover Azuqueca líder de la categoría por primera vez en su historia. “El liderato no es una sorpresa porque la plantilla que se ha hecho es de un nivel alto”, dice el entrenador del proyecto, Sergio Vicente, ‘Yeyo’.

Ese primer puesto llegó el pasado sábado tras el triunfo ante el filial del Real Madrid, en el polideportivo La Paz, en un duelo de invictos. Yeyo recuerda que “fue un partidazo porque el Madrid es un equipo muy complicado. Creo que en defensa es de los mejores de la categoría por físico y tamaño de sus interiores. Sabíamos que iba a ser muy difícil, pero nos salió bien”.

La temporada no ha hecho más que comenzar y aún queda mucho trabajo por delante, pero la actual clasificación puede ser “un aviso” para los rivales. “Me gusta ir paso a paso”, dice el entrenador, pero añade que “no renunciamos a nada y el objetivo es quedar lo más arriba posible”. No obstante, avisa de que “las derrotas van a llegar más tarde o más temprano. Que nadie se piense que esto va a ser un paseo durante toda la temporada. De hecho, si miramos los cuatro partidos, vemos que hemos ganado por un corto margen de puntos, salvo el de Gran Canaria. Todo indica que podemos estar arriba, pero esto no es fácil”.

Sergio Vicente descubre que “estamos notando que para los rivales somos el objetivo a batir. Conocen la plantilla y los fichajes que hemos hecho. Se dice que somos los favoritos y la gente sale a por todas contra nosotros”.

Al equipo, según Vicente, aún le queda “bastante margen de mejora”, sobre todo a nivel ofensivo, pero “ir ganando los partidos es lo que nos hace crecer. Las victorias nos vienen como anillo al dedo para seguir progresando”.

La afición

El club está celebrando sus 20 años de vida durante esta temporada y a los excelentes resultados deportivos que está aportando el equipo se une la gran respuesta de los aficionados. El preparador de Isover incide en que “la afición está respondiendo de manera formidable. Es algo increíble. Ya vi al final del año pasado y hace dos temporadas cuando estaba de entrenador que la afición aprieta en La Paz, pero lo del sábado pasado fue sorprendente. El campo estaba lleno y la afición fue decisiva para ganar al Real Madrid. Los aficionados siempre nos dan ese plus cuando el partido va empatado y hace que el equipo crezca y al tiempo, que al rival se le encoja un poco la mano. Estamos encantados con su apoyo”.

Visita a Tenerife

El Isover regresa a la competición este sábado, a las 19.00 horas en Santa Cruz de Tenerife, en la que será la quinta jornada. La cancha insular no será nada fácil para los azudenses. “Es un rival muy complicado y es muy difícil ganar allí”, avisa Sergio Vicente. Y es que el Azuqueca no vence allí desde la temporada 2013/2014 (61-74). En sus tres últimas visitas ha caído de forma contundente: 83-49 (2014/2015), 75-62 (15/16) y 99-63 (16/17). “Forman un bloque de siete u ocho veteranos que llevan juntos varias temporadas y juegan de memoria. Espero un partido muy complicado, pero vamos a pelearlo”, explica el entrenador madrileño que acudirá con la baja ya sabida de Rojas –aún no ha podido debutar– y la duda de Lewis, que sufrió un fuerte golpe en el encuentro ante los madridistas. “No tiene nada óseo, ni grave, pero el golpe fue tremendo y está dolorido”, dice.

El que no faltará en la expedición será el MVP del grupo B: Jorge Tejera. El alero madrileño, en su segunda temporada en el equipo azudense se ha encaramado tras cuatro jornadas en lo más alto del ranking de valoración, con una media de 24,75 puntos. También aparece entre los siete primeros en puntos anotados (17,75). Sergio Vicente se refiere al jugador destacando que “siempre ha aportado mucho, pero le faltaba lanzamiento exterior y ahora lo está teniendo. Su rendimiento es excelente y la prueba es que está en lo más alto del ranking de valoración”.