Un mermado y motivado Marchamalo frena a un desacertado Deportivo

Amplia galería de imágenes de Juan Vázquez.

Empate sin goles en el derbi provincial disputado este miércoles festivo en La Solana de Marchamalo entre el Marchamalo y el Deportivo Guadalajara. El conjunto local, muy mermado de efectivos tras las sanciones arrastradas del pasado domingo en Cuenca, no solo fue capaz de frenar la racha de siete victorias consecutivas que llevaba el Deportivo Guadalajara hasta la fecha sino que, además, dejó al actual líder sin anotar un solo gol cuando los de la capital habían conseguido marcar en los siete encuentros anteriores de su racha victoriosa, con una media superior a los tres goles por partido. Desde el 17 de septiembre, en la derrota en Villarrobledo, los de Alberto Parras no terminaban un partido con un cero en su casillero de goles a favor y en Marchamalo no tuvieron la claridad o la fortuna de otras veces… o se encontraron con un infranqueable Marchamalo.

Y ello, a pesar de que el Deportivo fue superior a un Marchamalo muy motivado, luchador y que hizo un esfuerzo titánico para no perder el orden táctico ante un Guadalajara que disfrutó de más llegadas, pero que perdonó demasiado. Por ejemplo, en el seno del conjunto deportivista aún no se explican cómo Heredia pudo fallar la mejor ocasión de todo el partido, en el minuto 55, cuando, sin oposición y en el segudno palo, solo tenía que empujar el balón para culminar una de las escasas contras de las que disfrutó el Deportivo en el partido. Lo empujó a medio metro de la portería y su lanzamiento, incomprensiblemente, dio en el poste ante la desesperación de los que en esta ocasión vestían de naranja y el alivio de la afición verdilla. Fue la mejor ocasión que se vio en el derbi, que pudo desequilibrar un duelo igualado.

Un derbi muy táctico

Fue un derbi muy táctico, a veces demasiado pausado, en el que ambos equipos evitaron correr excesivos riesgos en zonas peligrosas. El Deportivo dominó la posesión, pero se encontró con un Marchamalo muy organizado, que apenas dio concesiones. Y en las pocas veces que el equipo gallardo perdió el orden táctico, el Deportivo llegó con peligro al área local, pero esta vez Nico Cháfer o Moussa no estuvieron tan atinados como en otras ocasiones. Pedro Astray también erró un remate de cabeza a la salida de un córner, mientras que el Marchamalo dispuso de unos ligeros acercamientos a la portería defendida por el exgallardo Tomi en los últimos minutos con buenas acciones de Vasco o Bata, pero sin grandes consecuencias.

En la segunda mitad, el Marchamalo se estiró y el partido se abrió porque el Deportivo disfrutó de más espacios. Los deportivistas dominaron a un Marchamalo que lo pasó mal ante la adelantada presión de los de la capital, lo que propiciaba que el líder robase balones en zonas peligrosas y se acercara cada vez más a la portería de Juli. En el minuto 55, Heredia, sin oposición, remató al palo una de las contras características del Deportivo tras el centro de Moussa desde la banda izquierda, mientras que el remate de Cámara tras un saque de esquina en el 61 se marchó por encima del larguero. Y Nico Cháfer lanzó al lateral de la red en el 65 tras un robo en la salida de balón del Marchamalo. Poco más pudo exhibir el Depor en La Solana, lo que dice mucho del buen trabajo desarrollado por los de Toñín Lozano.

El derbi iba creciendo en emoción e intensidad por la incertidumbre del resultado. El Marchamalo aminoró el dominio del Deportivo adelantando sus líneas y ahí recuperó presencia en el área de Tomi, que tuvo que despejar un remate de Illana en el 72 tras una falta botada por Chino, mientras que instantes después el tiro cruzado de Bata se marchó ligeramente desviado.

El empate les valía

En los últimos minutos, ambos equipos parecieron conformarse con el empate y no arriesgaron demasiado para conservar un punto que satisfizo a unos y a otros. A los de Marchamalo porque, a pesar de la delicada situación en la tabla y por las bajas que tenían no salieron goleados en su envite ante un líder que contaba sus últimos partidos por goleadas, y, además, se mantienen fuera del descenso, mientras que el Deportivo sumaba lejos del Escartín un punto que le hace mantener no solo el liderato sino la distancia de cuatro puntos sobre el segundo clasificado en una semana de tres partidos.