Unas 200 personas se movilizan en Bormioli por un empleo "de calidad"

Más de 700 personas, delegados y delegadas sindicales y trabajadores y trabajadoras, han participado hoy en las concentraciones convocadas por CCOO y UGT en los centros de trabajo de la región dentro de la jornada de movilización en el conjunto del país para exigir “salarios dignos, empleo estable y recuperación de derechos sociales y contra la avaricia empresarial”.

Las principales concentraciones han tenido lugar ante la empresa Airbus Helicopter en Albacete en la que han participado un centenar de personas; en Repsol en Puertollano también unas cien personas; en Tarancón en los dos centros de trabajo de Incarlopsa, otro centenar en cada una de ellas, en Azuqueca de Henares ante la empresa Bormioli, unos 200, también en Toledo frente a Atento se han concentrado otras 200 personas.

El secretario general de CCOO CLM, José Luis Gil, ha participado en la concentración ante Repsol, donde en declaraciones a los medios de comunicación ha afirmado que “hoy volvemos a salir a la calle para defender la dignidad de los trabajadores y trabajadoras y reivindicar justicia tras años durísimos para la mayoría social, que han pagado de forma injusta las consecuencias de la crisis y los recortes. Hacemos una llamada de atención más a la patronal a la responsabilidad, que tenga sentido de Estado y podamos avanzar de manera razonable en los convenios colectivos, con subidas salariales dignas y altas para que la gente recupere poder adquisitivo, -que ha perdido y mucho estos años-, y que también podamos recuperar el consumo interno y, por tanto, la economía”.

Gil ha remarcado que en nuestra región hay que hacer “un esfuerzo mayor, tirando los salarios hacia arriba, de manera gradual, responsable y constante para ir reduciendo el déficit histórico salarial de más de 5.000 euros de media con respecto del país”.

“Si esto no se entiende y parece que la patronal nacional CEOE no lo hace, con una actitud muy irresponsable con el país y con la gente que peor lo pasa, tendremos muchas dificultades para salir de la crisis de manera justa”, ha advertido el líder regional, quien ha confiado en que esta movilización sirva para remover conciencias y abordar de manera distinta la negociación colectiva y poder recuperar a las personas y la economía”.

“El discurso oficial, que el Gobierno, -causante y responsable último del destrozo social y laboral-, insiste en repetir, de que la economía se recupera, puede que sea cierto, pero las personas están en la estacada, no se recuperan y en tanto esto no ocurra, la economía no va a funcionar”.

Gil ha señalado que hay que mantener una “actitud más patriótica con el país, cosa que no hace la patronal estatal CEOE, y eso requiere sentarse de manera seria en la mesa a acordar con los sindicatos CCOO y UGT. No se puede llevar a cabo la nueva economía del siglo XXI con comportamientos patronales del siglo XIX. Una patronal que ha estado muy cómoda porque el Ejecutivo del PP ha legislado de manera flagrante a su favor y les ha hecho el trabajo sucio”.

En la concentración ante Bormioli, el secretario general de CCOO de Guadalajara, José Mª Rey, ha afirmado que “un día más nos vemos obligados a salir a la calle a reivindicar que no podemos continuar con la precariedad laboral que azota nuestro mercado de trabajo, un lastre para que las personas puedan vivir de forma digna”. Por ello, continuamos exigiendo a las patronales incrementos salariales, empleo estable, de calidad y con derechos”.