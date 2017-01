Valdenebro se incorporará al Senado tras el nombramiento de Sánchez-Seco

La exalcaldesa de Villanueva asegura que no se lo esperaba.

La renuncia de Juan Pablo Sánchez a su escaño en el Senado supone la entrada de Marta Valdenebro en la Cámara Alta. Ella era la primera suplente del que va a ser nuevamente subdelegado del Gobierno. “No me lo esperaba, me ha pillado de sorpresa”, asegura la que fuera alcaldesa de Villanueva de la Torre, diputada provincial y también diputada en el Congreso de los Diputados.

Valdenebro fue, durante la pasada legislatura, diputada en la Diputación provincial y alcaldesa de su pueblo. Ambos cargos cesaron tras las pasadas elecciones municipales de mayo de 2015. Entonces, regresó a su actividad docente como profesora de un colegio de Primaria. “Había vuelto a mi vida normal y la estaba disfrutando muchísimo, por lo que se podría decir que tengo el corazón partido”, confiesa. Sin embargo, asume con “mucha ilusión” este encargo, que tendrá que comunicar, eso sí, a sus alumnos. “Estoy encantada de volver al a primera línea política, pero me da mucha pena decírselo a los estudiantes”. Para ella, representar a Guadalajara en la cámara territorial es una “responsabilidad enorme”. Porque, como asevera, “adoro a Guadalajara y tengo ganas de representar a mi gente y llevar la voz de nuestra tierra a la Cámara Alta”.