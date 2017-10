Valmaña califica el Debate del Estado de la Región como "decepcionante"

La diputada nacional del PP por Guadalajara, Silvia Valmaña ha destacado este viernes en rueda de prensa que la intervención de Page en el pasado Debate sobre el Estado de la Región fue “decepcionante” y ha subrayado además que sus palabras “solo destilaban odio y rencor hacia las personas que salvaron a esta región de la ruina y la quiebra que dejaron tanto el propio Emiliano García Page como sus compañeros socialistas”.

La diputada popular asegura que Page “ya no vale ni para anunciar y fue patético ver cómo pocos momentos después de que anunciara la implantación de Inditex en Marchamalo tuviera que salir la propia empresa a desmentirlo”. Por eso Valmaña lamenta que “en su afán por conseguir titulares de prensa y fotos a Page no le importa jugar con las ilusiones y el futuro de las personas y de los guadalajareños en este caso concreto”

Más de lo mismo un año después

“Lo único que ha hecho es repetir los mismos anuncios que hizo el año pasado aunque algunos que hizo entonces ya no los ha hecho ahora porque tampoco piensa cumplirlos”. Valmaña se refería a las inversiones en las Comarcas de Molina y Sigüenza “a las que ha vuelto a abandonar y olvidar como hace con el resto de la provincia”.

Para la diputada nacional del PP es “vergonzoso” que Page dijera en el Debate que las obras del Hospital de Guadalajara estaban en marcha “cuando todos los guadalajareños sabemos que desde hace meses allí no se mueve una grúa”.

Valmaña ha recalcado que lo único que se mueve en la Sanidad de Guadalajara “y a peor” son las listas de espera “que no solo crecen en número sino en tiempo de espera”. Y ha denunciado la “desaparición” de personas en dichas listas; “pacientes que se encuentran con que ya no están en ellas y que al ir a reclamar les dicen en el SESCAM que les enviaron una carta notificándoles este hecho y que si no la ha recibido la culpa será de Correos. Es lamentable y vergonzoso que Page juegue así con la salud de los guadalajareños”.

Silvia Valmaña ha denunciado también que Page volviera a prometer, tal y como hizo el año pasado, los centros de Salud de Cifuentes y Azuqueca de Henares, instalaciones estas “que ni están ni se las espera porque en Guadalajara la palabra de Page ya no vale nada”.

Campus Universitario bloqueado, institutos sin profesores, niños sin clases y colegios rurales cerrados

La diputada del PP también ha lamentado que Page “eche balones fuera” en el asunto del Campus Universitario de Guadalajara “y que eche la culpa a los demás del bloqueo que él mismo ha provocado”. Para Valmaña “Page debe cumplir sus compromisos y pagar lo que debe para que el Campus sea una realidad cuanto antes”. Y, como ha recalcado, “Page será el único responsable de que cuando termine esta legislatura, Guadalajara siga sin disfrutar de un Campus Universitario que tanto la ciudad como los estudiantes demandan”.

Para Valmaña las palabras de Page respecto a la Educación fueron cuanto menos “desafortunadas y plagadas de mentiras” porque aseguraba que había sido un comienzo de curso normal “cuando en Guadalajara faltan todavía más de 40 profesores en una decena de institutos y miles de jóvenes no pueden completar una jornada escolar entera”. La diputada popular ha recordado que esta “inacción” de Page ha llevado a varias asociaciones de madres y padres a presentar escritos de protesta con miles de firmas ante la Delegación de la Junta en Guadalajara.

Y como ejemplo del “hombre anuncio sin escrúpulos” que es Page ha puesto lo acontecido en Alcoroches. “El año pasado fue a hacerse fotos y a provocar titulares de prensa diciendo que se abría esa unidad escolar y que era un ejemplo de gestión educativa y ahora, un año después, nos encontramos con que este colegio ha cerrado. Lo mismo que ha sucedido en Anguita. Esta es la verdadera gestión de Page”.

Valmaña ha concluido afirmando que a Page solo le importa su sillón “aunque sea a costa de mantener en el gobierno a dos personas que apoyan y alientan a los que pretenden dar un golpe de Estado en España y que quieren romper su unidad”.