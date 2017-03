Alfaro: “Si te descuelgas hay falta de motivación”

El técnico del Azuqueca valoró de la siguiente forma la victoria: “La victoria era necesaria y también ha sido merecida. Ahora ya no tenemos la intensidad de hace un mes. Antes parecía que nos íbamos a comer el mundo, ahora ya no. Eso se nota. He echado en falta esa intensidad. Hoy no me he divertido tanto en el banquillo como hace un mes. Es un triunfo bonito porque estábamos fastidiados, pero mi valoración es negativa”. Como bien explicaba Alfaro, “si te quedas descolgado, hay falta de motivación”. No obstante, el preparador rojinegro quiso felicitar a sus jugadores por intentar jugar bien y por hacer muy buenas finalizaciones.