APAG Asaja Guadalajara llama a la movilización este jueves bajo el lema "Sin Campo no hay Vida"

“Sin Campo no hay Vida”. Este es el lema tras el que marcharán los socios de APAG-Asaja Guadalajara el próximo jueves, detrás de un tractor, que abrirá la comitiva desde la Dirección provincial de Agricultura hasta la Subdelegación del Gobierno. “En ambos sitios entregaremos la carta reivindicativa a sus responsables”, comenta Antonio Zahonero, presidente de APAG en Guadalajara. La cita es a las 11.00 horas y, paralelamente, lo mismo ocurrirá en cada una del resto de capitales de provincia. Los motivos que mueven a los agricultores de Asaja son varios y van desde los precios de los productos hasta la PAC, la gestión del agua, pasando por el control de fauna silvestre o el desarrollo rural, sin límite de actividad agraria.

“El agricultor, como el empresario, realiza una inversión y busca una rentabilidad”, señalaba Zahonero, al tiempo que explicaba que los precios de los productos agrarios y ganaderos no compensan, ya que están a la baja desde hace años. En comparación con enero de 2016, se han registrado caídas en trigo blando del -6,75 %, en cebada del -13,99 % y en trigo duro del -19,48% (según datos de ACCOE). “Esto es una realidad”, dijo.

Los agricultores piden un mayor control sobre la fauna silvestre y responsabilidad sobre los daños que produce y piden una revisión sobre la tabla de indemnizaciones, “son muy bajas”, insistieron los allí presentes, Antonio Torres, gerente de APAG; el director técnico de APAG, Ángel Morales y Fernando Sanz. Y en este punto hablaron sobre los ataques de lobo al ganado y las de los “destrozos” que causan conejos, ciervos, corzos, jabalíes, e incluso cabras montesas en la comarca de Molina. Además, hablaron de los problemas que ocasiona la superpoblación de algunas especies, tanto en el campo como en el tráfico, como es el caso de corzos y jabalíes. Muy relacionado con esto está el contagio de enfermedades de la fauna silvestre al ganado doméstico, que hay que sacrificar a cambio de precios muy bajos.

En cuanto al lobo, Zahonero insistió en que hay una máxima y es que “el lobo no puede convivir con los corderos” y en este sentido afirmó que nosotros no nos molesta el lobo siempre que no se meta con nosotros. Las pérdidas que ocasiona cada ataque son enormes y los ganaderos exigen modificar las tablas de indemnizaciones, que son muy bajas.

Por otra parte los daños de fauna sobre los cultivos en la provincia son enormes. Según explicó el secretario general de APAG, Antonio Torres, en el último consejo provincial de caza se vió que la densidad de ciervas en estos momentos está en 15 hembras por un macho, siendo lo normal de 1,5 a 2 hembras por macho; Estos datos demuestras la superpoblación que afecta sobre todo a la comarca de Molina de Aragón.

Algo parecido ocurre con los jabalíes que arrasan los cultivos por toda la provincia, y en estos momentos están acabando con parcelas enteras de guisantes por ejemplo. Para ello se ha solicitado dejar abierta la veda del jabalí hasta el 31 de agosto, ya que entramos en campaña de siembra de girasol y de maíz. En cuanto a los conejos y los corzos se ha declarado la comarca de emergencia cinegética en varios municipios, pero la eficacia de esta medida dependerá del coto y de la Administración, que puede obligarle a descender el censo.

En 2016, (hasta finales de Septiembre) se registraron en la provincia 6.568 hectáreas. con siniestros por daños de fauna, con 8.020 parcelas agrícolas afectadas, según Agroseguro. Las mermas en las explotaciones fueron de entre el 30 y el 50%.

Otro motivo para las movilizaciones es la gestión de las ayudas de la PAC, ya que hay expedientes de 2016 que aún no han cobrado. El presidente de APAG volvió a reivindicar la conexión de Beleña con Alcorlo como una obra de interés general que garantizaría el agua para todos. “Tenemos un problema en toda la Vega del Henares, que es la zona más rica agrícolamente y además es donde vive el 80% de la población de la provincia y la mayoría de las industrias, Y se resolvería fácilmente con esta obra hidráulica”.

Entretanto se da la paradoja de que los regantes del Canal del Henares tienen muchas veces limitados los riegos y tienen que pagar un canón de 35 euros/ha para sembrar cereal,” que luego se están comiendo los conejos”.

Lamentablemente el Ministerio de Agricultura no contempla en sus presupuestos esta obra, que en 2011 se descartó por un informe de impacto ambiental negativo y que estaba presupuestada en 28 millones de euros.