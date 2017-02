APAG denuncia que el Agua del Sorbe vuelve a tirarse por no tener donde almacenarla

Millones de metros cúbicos de agua están saliendo a enorme presión por una de las toberas que desagua el embalse de Beleña, en el río Sorbe. (imágenes y vídeos tomados el jueves 23/02/2017.) Tras las últimas lluvias y dada su escasa capacidad, -Beleña se encuentra casi al 80%-, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha vuelto a soltar agua de este embalse. Año tras año, tenemos que contemplar cómo el agua de extraordinaria calidad del río Sorbe, que da de beber a más de 400.000 personas a través de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, se pierde aguas abajo al no poder ser almacenada ni trasvasada.

Entretanto, se da la paradoja de que los agricultores del Canal del Henares ven reducidos sus riegos año tras año debido a la escasez de agua en Alcorlo, lo que les obliga a sembrar su fértiles tierras de regadío con cultivos de secano, que merman considerablemente la rentabilidad de sus explotaciones.

APAG vuelve a demandar la conexión Sorbe-Bornova como una obra de interés general, que garantizaría el agua para la agricultura, el consumo humano, e incluso para las industrias del Corredor del Henares. Lamentablemente, el Ministerio de Agricultura no contempla en sus presupuestos de este año esta obra, que en 2011 se descartó por un informe de impacto ambiental negativo y que estaba presupuestada en 28 millones de euros.

Hasta hace dos años ACUAES (la sociedad de Aguas de las Cuencas de España, que depende el MAPAMA) contemplaba la “Conexión de las cuencas del Sorbe y Bornova” como actuación “en estudio”, sin embargo ahora la ha eliminado de su mapa de actuaciones.

Estado de los pantanos

En poco más de un mes, Beleña ha pasado de almacenar 26 hm3, el 49,06% de su capacidad (a 10/012017) a 42,29 hm3, el 79,48% de su capacidad, hoy.

Alcorlo por el contrario tiene capacidad de sobra, y se encuentra todavía al 46% con 82,85 hm3.La aportación media anual del río Sorbe es de 160 hm3, mientras la del río Bornova es de 80 hm” y cada año aporta menos. Entre los dos ríos suman 240 hm3 y actualmente no hay capacidad de almacenamiento para esta cantidad entre los dos embalses. La solución de futuro es llevar a cabo la conexión citada, tal y como planteó APAG en las alegaciones al proyecto del PH de la cuenca del Tajo.

Como dice la actual campaña de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe “no nos sobra ni una gota”, por lo que APAG insta a esta institución, así como a la Diputación Provincial, la Junta de Comunidades, ayuntamientos afectados, etc.. a trabajar para que el Ministerio retome el proyecto de esta conducción. Desde APAG no entendemos como una obra que se ha estudiado, proyectado, presupuestado y sometido a información pública, desaparezca de un plumazo, pues todo ello constata que era una obra necesaria, por lo que se trataría de buscar otra alternativa que modifique el informe de impacto ambiental negativo que la paralizó.

APAG lleva años demandando esta obra y se ha dirigido ya a todas las instituciones recabando apoyos; Desde abril de 2016 en que la diputada socialista a en las Cortes regionales, Agustina García, informó que la Junta estaba trabajando para que la UE diera su consentimiento a esta infraestructura, no ha habido ninguna novedad. Ha pasado un año y volvemos a encontrarnos en la penosa situación de ver desperdiciar esa agua tan valiosa.