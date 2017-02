Carnicero: "La Junta no ha presentado aún el plan de movilidad del Hospital"

Por el momento, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no ha presentado al Ayuntamiento de Guadalajara el plan de movilidad interna y externa, correspondiente a la ampliación del Hospital. El vicealcalde de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha confirmado este extremo, señalando que por parte del Gobierno Autonómico “nadie nos ha comunicado por dónde van a entrar y salir los vehículos. No tenemos ni comunicación oficial ni oficiosa. No sabemos nada. Por eso, hoy realizo esta petición públicamente. Necesitamos esos planes de movilidad y que la JCCM se comprometa a realizar y a ejecutar los accesos correspondientes”. A esto se suma que por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha todavía no ha solicitado al Ayuntamiento de Guadalajara la correspondiente licencia de primera ocupación del parquing. El vicealcalde señala que el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, solicitó una reunión con el consejero hace un mes para hablar de este asunto. Dicha solicitud, todavía no ha obtenido respuesta.

El Ayuntamiento reclama a la Junta la rehabilitación del Fuerte

Jaime Carnicero ha hecho referencia también a las inversiones que figuran en los Presupuestos de Castilla-La Mancha para Guadalajara. Ha calificado de “muy grave” que en ellos no aparezca “nada” para la rehabilitación del complejo del Fuerte de San Francisco. “No hay ninguna dotación. Eso ya está pasando de castaño a oscuro. Se lo hemos pedido a la consejera de Fomento por activa y por pasiva, y nada. La JCCM sigue sin cumplir con una obligación que tiene contraída con el Ayuntamiento de Guadalajara por convenio. Y las naves ya están sufriendo el abandono del Gobierno regional. Reclamamos al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que rehabilite el Fuerte y que cumpla con Guadalajara”.

El vicealcalde también ha criticado la partida de 90.000 euros destinada al colegio de Iriépal, “más que insuficiente para realizar la ampliación y construir el gimnasio que necesita este barrio de Guadalajara. La JCCM va a dejar estas demandas en el dique seco”, ha señalado.