Celebrado el I Encuentro de Escritores, Editores y Libreros

Sigüenza ha acogido este fin de semana su 'I Encuentro de Escritores, Editores y Libreros' en el Parador de Turismo de la ciudad del Doncel. Correspondió abrirlo a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Sigüenza, Sonsoles Arcones, quien trajo, como no podía ser de otra manera, a colación la figura de El Doncel: “Sigüenza es conocida por la estatua mortuoria de un joven guerrero que yace recostado con un libro en sus manos. Lo lee abiertamente, mostrando en su rostro una gran serenidad y concentración. ¿Qué mejor lugar puede existir entonces para organizar un encuentro entre escritores que nuestra ciudad?

Por su parte, Luis María Compés, presidente de la Asociación de Escritores de Madrid mostró su agradecimiento por el extraordinario acogimiento del evento tanto al propio Ayuntamiento, “que desde el primer instante, en la persona de su concejala, recibió con entusiasmo la idea hilándola con un evento tan importante como la celebración del V Centenario de la muerte del Cardenal Cisneros”, como al Parador de Turismo, cuyo director, José María Pérez Reverte, mostró ese mismo interés. Compés afirmó que en la Asociación de Escritores de Madrid “pensamos que la cultura hay que trabajarla con la convocatoria de actos continuos, lecturas, talleres y presentaciones”. El presidente de la AEM laureó a la ciudad como el marco perfecto para saborear la literatura de una forma profunda, evocadora, magnífica”.

Correspondió a Vicente Sánchez Moltó, cronista oficial de Alcalá de Henares, glosar la relación entre el Cardenal Cisneros y la Literatura. Su lección magistral se convirtió en uno de los primeros actos que ha acogido la ciudad con motivo del V Centenario del Cardenal. Sanchez Moltó le dedicó una atención especial a la explicación detallada de la génesis, contenido y publicación de su famosa Biblia Políglota.

Javier Clavero, autor de 'Superare', habló a continuación sobre la motivación en la creación artística. Se refirió Clavero, quien también es vocal de la AEM, a que, como en casi todo en la vida, también para escribir lo más importante es la actitud. “Tenerla, te acaba por dar la inspiración cada vez que te sientas a escribir. Si eres capaz de generar ese estado de ánimo, no necesitas esperar a que la musa acuda, sólo de vez en cuando. La tienes dentro de ti mismo”, explicó.

Diferentes autores de relatos, novelas y poesías, expusieron a continuación sus experiencias y dieron lectura a algunos de sus textos. VER RECITAL. Plato fuerte del encuentro fue la ponencia de Toti Martínez de Lezea. Sincera y expresiva, Martínez de Lezea afirmó, apoyándose en su obra y experiencias personales, que el mundo de la literatura no es fácil. “Hay muchos autores buenos, que no publican. Se me ha ocurrido un símil con el que todo el mundo lo va a entender: escritores y futbolistas. Hay equipos de primera división y los hay de regional. Todos los jugadores hacen lo mismo, le dan al balón; sin embargo, fíjate tú que diferencia. Unos hacen anuncios y tienen fortunas, mientras que los otros se tienen que comprar sus zapatillas, si quieren jugar. Con los escritores, pasa lo mismo. ¿Son mejores los que más venden? Yo no lo creo. La diferencia es que los famosos tienen detrás a todo un sistema, a las grandes editoriales y los grandes medios. Lamentablemente, libro que no se ve, libro que no se lee. La autopublicación, publicar con editoriales pequeñas es costoso, porque lleva más tiempo darte a conocer, lo cual no quiere decir que no sea posible. Yo trabajo así, y lo he conseguido. Vivo de la literatura, y esto es lo que os quiero transmitir hoy”, afirmó.

Sobre Sigüenza, opinó que inspira para hablar y para escribir. Además, la autora confesó que hace veinte años vino a la ciudad por el capricho de ver el famoso Doncel. “Paseando con mi marido, subimos por 'La calle de la Judería', y vimos un ladrillo, con el nombre. Precisamente estaba yo escribiendo una novela sobre judíos en Vitoria, y de aquel momento, llegó el título de la primera novela con la que realmente logré el éxito”. Además, la autora recordó que tiene escrito un libro, a dúo con Angeles de Irisarri, que se llama 'Judías moras y cristianas en la España medieval, perlas para un collar', una de cuyas historias ocurre en Sigüenza y que “con mucho gusto enviaré al Ayuntamiento y a la cronista oficial de la ciudad”.

La jornada del domingo se centró en el I Encuentro de Escritores Locales. Lo abrió el alcalde de Sigüenza, José Manuel Latre y de nuevo el presidente de la Asociación de Escritores de Madrid. A continuación, y durante dos horas, el público asistente pudo escuchar no solo los poemas, relatos o fragmentos de novelas de algunos de los diecisiete participantes, todos escritores seguntinos o vinculados con la ciudad, sino también sus reflexiones sobre escribir en Sigüenza y de Sigüenza.

Moderó el encuentro Pilar Martínez Taboada como cronista oficial de la ciudad. La calidad e inspiración de todos los participantes dejó claro lo atinado de su título, original además de la propia cronista: “Sigüenza sí tuvo y sigue teniendo quien le escriba”. En este primer Encuentro no participaron, por diversas razones, todos los escritores de todos los géneros que han dedicado parte de su obra a la Ciudad del Doncel, “pero confiamos que todos ellos puedan estar en un futuro inmediato en nuevos Encuentros”, expuso Martínez Taboada. En este primer encuentro participaron Pedro Olea, Juan Carlos García Muela, Marcos Nieto, Jesús de las Heras, Jorge Torres, Juan Antonio López, Ramón Minguillón, José Esteban, Fidel Vela, Carlos Baltés, Bernadetta Raatz, José María Martínez, Javier Oliva, Iván Martínez, Javier del Castillo, Emilio Fernández Galiano y José María Cañadas.

Fundamental fue también la contribución de la Librería Rayuela al éxito de este primer Encuentro de Escritores locales con la exposición de las principales obras publicadas por cada uno de ellos en una mesa colocada al efecto en la propia sala.