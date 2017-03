Cruce de acusaciones entre PP y PSOE por la inauguración del lavadero en el Día de la Mujer

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Illana ha calificado de “mezquinas” y “oportunistas” las declaraciones del portavoz socialista sobre los actos de celebración en torno al Día Internacional de la Mujer en la localidad. “Los vecinos de Illana no se merecen una oposición que aprovecha cualquier ocasión para tergiversar la realidad e intentar enturbiar las iniciativas que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento”, ha dicho el concejal de Asuntos Sociales, Rafael Alonso, ha lamentando “que no respeten ni siquiera el Día de la Mujer tratando de politizar y polemizar sobre un asunto que merece todo el respeto y el trabajo de todos, juntos y unidos, para seguir caminando hacia la igualdad real de oportunidades”. “Con declaraciones tan ruines y mezquinas, el PSOE de Illana se califica por sí solo al referirse de esta manera a actos festivos a la vez que reivindicativos y de reconocimiento que incluyen una misa, un vermú-homenaje a las mujeres, una paella popular y actividades lúdicas en distintos escenarios, además de la referida inauguración del lavadero” ha manifestado Alonso. No obstante, ha añadido, “el PSOE nunca ha participado en ningún acto organizado por el Ayuntamiento referido a este ámbito en todos estos años, por lo que sería bueno que no se dedicasen a dar lecciones vanas y retorcidas”, exponen en un comunicado.

En referencia al lavadero, ha recordado que se trata de una infraestructura que forma parte del patrimonio del municipio, y que guarda la historia y evolución de España y del mundo rural en general; restauración que había sido reclamada incluso por el Partido Socialista. “Que se asocie su inauguración con una alabanza a las “tareas domésticas de la mujer”, como dice el PSOE, es cuanto menos un planteamiento ruin que solo puede venir de personas con mente trasnochadas”. Precisamente el lavadero representa el trabajo incansable que han llevado a cabo las mujeres hasta conseguir pasar de la imagen de mujer únicamente doméstica que se tenía hace años a ser verdadera protagonista por méritos propios de los ámbitos profesional, cultural, económico e intelectual.

Además, han aconsejado a los concejales socialistas que se molesten al menos en tener en cuenta la opinión de las mujeres y no se erijan en portavoces de las mismas sin preguntar,porque eso sí que es “verdaderamente denigrante”. “Nosotros les diremos, si les interesa su opinión, que las vecinas de Illana han mostrado su satisfacción, al igual que los vecinos, por la restauración de un lugar tan característico de nuestro municipio que ha quedado digno de visitar gracias al empeño del Equipo de Gobierno por mantener en el mejor estado posible nuestro patrimonio histórico”, han finalizado invitando a todo aquel que quiera sumarse a esta jornada festiva que pretende reconocer “el trabajo, esfuerzo y papel fundamental de la mujer en nuestro medio rural”.