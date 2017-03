El Ayuntamiento denuncia el aumento de quejas por problemas a la hora de aparcar en el Hospital

La teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Encarnación Jiménez, denunciaba ayer de nuevo la situación “caótica” del aparcamiento del Hospital Universitario de Guadalajara que, según indicó, ha recogido a través de quejas y requerimientos por parte de los vecinos.

Jiménez recordó que ya tendió la mano hace tiempo a la Gerencia de Salud del Área Integrada de Guadalajara para buscar soluciones “y no hemos obtenido respuesta desde hace un tiempo más que considerable”. La edil aportó fotografías en las que podía verse a ambulancias sin salida ante estacionamientos indebidos.

Según criticó, sólo en lo que va de año se han formulado ya 44 requerimientos y denuncias “por obstaculizaciones graves en el Hospital”, muchas de ellas realizadas por los conductores de ambulancia.

La situación, calificada de “muy grave” y “alarmante” por parte de la teniente de alcalde “está empeorando de modo preocupante”, a su juicio, situándose en los niveles del año 2012 cuando “el anterior gobierno autonómico y la Gerencia (del Hospital) sí trataron de dar solución a este mal endémico”. Entonces se celebraron varias reuniones, se elaboró un informe de movilidad y se concluyeron medidas de mejora que se tradujeron en una disminución progresiva del número de requerimientos a la Policía Local. Concretamente se invirtieron 510.000 euros en un periodo de tres años para realizar un nuevo plan de señales, colocar hitos, establecer sentidos únicos en viales, racionalizar las plazas y asfaltar tres explanadas de tierra habilitando 636 plazas y creando 250 nuevas, entre otras. Así, los reqerimientos pasaron de 249 en 2012 o 334 hasta noviembre de 2013, fechas en la que se aplicaron las mejoras a sólo ocho llamadas al finalizar aquel año; 92 en 2014y una cifra similar en 2015. En 2016 las quejas empezaron a incrementarse, alcanzando las 122 en 2016. En 2017, como se ha mencionado, ya se han sumado 44 requerimientos.

El Ayuntamiento de Guadalajara, por su parte, se comprometió a destinar al recinto con carácter permanente a dos agentes de movilidad, a pesar de que la ordenación del tráfico en el mismo es competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

“Hemos vuelto a la situación de caos. No hay más que acercarse al recinto del Hospital y ver cómo se ha pintado de blanco un gran cartel que existía en la entrada en el que se pedía que se respetase la señalización y no se aparcarse en zonas no permitidas”, critica la edil mientras muestra la foto en la que puede verse dicho cartel en blanco. Denunció también que las ambulancias tienen que hacer maniobras imposibles para sortear vehículos mal aparcados o fondos de saco con vehículos a ambos lados que imposibilitarían el acceso de los bomberos ante una emergencia. No en vano, “esta situación se puso de manifiesto en la reunión de la Comisión Técnica de Seguridad” de la que forman parte policía y servicio de extinción de incendios.

En conclusión, la teniente de alcalde acabó exigiendo al Sescam “que adopte medidas cuanto antes para resolver un problema que padecen a diario miles de vecinos de Guadalajara”.