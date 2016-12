El Deportivo Guadalajara cierra uno de los peores años de su historia

Con la derrota en el Pedro Escartín ante el Pedroñeras, equipo situado en la zona de descenso, ha dicho adiós el Deportivo Guadalajara a 2016. Ha echado así el cierre a un año fatídico, uno de los peores de su dilatada historia. Y es que el descenso a Tercera División ha movido los cimientos de la entidad.

2016 comenzó con el equipo sumando un punto en el derbi regional ante el Toledo. Era un resultado que le dejaba en puestos de descenso en el grupo II de Segunda B. Era el avance de lo que podía pasar al final de temporada, aunque muy pocos sospechaban que se cumplieran los peores augurios. Después de disfrutar durante dos temporadas de la elite del fútbol nacional, costaba mucho imaginar al equipo en el pozo de la Tercera. Según pasaban las jornadas el equipo no se enderezaba, ni los cambios de entrenador conseguían arreglar la situación deportiva. El último inquilino del banquillo, el mítico David Vidal, solo pudo certificar el descenso.

La temporada 2016/17 comenzaba con el único reto de regresar a Segunda B. Una vez más, el club tuvo que empezar de cero, con nuevo técnico –Alberto Parras– y nueva plantilla. Los comienzos del equipo en la categoría fueron dubitativos y mientras se mostraba fuerte en el Escartín, fuera de casa no terminaba de arrancar. Las dudas sobre el proyecto crecían tras cada jornada. Sin embargo, una racha de nuevo encuentros consecutivos sin perder –octubre y noviembre– alzaron al equipo hasta los puestos nobles. La ilusión, aunque con cierta moderación, se instalaba en la afición, aunque los aspectos extradeportivos no dejaban disfrutar de los éxitos cosechados en el terreno de juego. Y es que las deudas contraídas con jugadores y los monitores de la base, veían la luz. También la no devolución por parte de la entidad morada del dinero pagado por un grupo de padres para que sus hijos jugasen en la cantera deportivista en unos equipos que nunca existieron.

Así, llegó ese último partido del año y esa dolorosa derrota ante el Pedroñeras. Tras el partido, el técnico, Alberto Parras, no dudó en hacer pública la dramática situación que se está viviendo en el vestuario y adelantó la posibilidad de que varios de los jugadores abandonasen el equipo en las próximas semanas.

De momento, el único jugador en abandonar el proyecto morado ha sido el portero madrileño Yelco Ramos que anunciaba su marcha esta misma semana. Al menos tres jugadores más podrían tomar la misma decisión tras la vuelta de vacaciones.