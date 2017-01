El Deportivo solo pudo sumar un punto en Illescas

Los primeros compases del encuentro fueron de dominio alterno con dos acercamientos peligrosos del extremo local Johnny que no coronó con éxito ante la portería de Dani Ortigosa. Por parte alcarreña, su mejor opción para haberse adelantado en el marcador la tuvo el extremo Luis Alberto pero el meta andorrano Josep le adivinó la intención.

Sin más jugadas dignas de mención se llegó al minuto 39 que fue cuando se adelantó el equipo visitante en el marcador. Fue como consecuencia de un saque de esquina lanzado por Borja Cabanillas que remató de cabeza Migue Montes en el primer palo. El cancerbero sagreño no pudo impedir que el esférico entrase en su portería.

El Illescas no se desanimó y buscó rápidamente la igualada. El premio le llegó a los de Emilio López en el minuto 44 después de que un centro desde la derecha de Sergio no lo pudiera rematar Johnny. Sin embargo, el balón cayó a Álvaro Barbosa en el segundo palo, quien de fuerte derechazo lo alojó en las redes adversarias.



El portero local evita el triunfo del Deportivo

Tras la reanudación, José Vega, en el minuto 55, dispuso de una ocasión para volver a adelantar a los alcarreños pero su disparo se marchó fuera por poco. A partir de estos momentos, los toledanos se lanzaron a por el triunfo y pudo conseguirlo en las botas de Johnny en el minuto 66. Poco después, el central Luis Martínez sacó un balón sobre la misma línea cuando ya los espectadores locales cantaba el gol.

Los últimos instantes del partido fueron para el Guadalajara. Más que nada porque en acciones de Montes, Pesca y Borja Cabanillas disfrutaron de sus oportunidades para traerse los tres puntos para la Alcarria, pero los tres se toparon con la sensacional intervención de Josep. Fue una pena que los muchachos de Alberto Parras no consiguieran desnivelar el marcador a su favor. Sin embargo, tuviero que dar gracias porque la última jugada del encuentro fue para los sagreños. Álvaro Barbosa pudo repetir pero el disparo de éste se encontró con Dani Ortigosa.

Con este resultado ante un rival en teoría inferior, el Deportivo es cuarto y sigue durmiendo en los puestos de play-off de ascenso a pesar de haber cosechado tan solo una victoria en los últimos cinco compromisos ligueros.

ILLESCAS, 1; GUADALAJARA, 1

ILLESCAS: Josep, Neila, Raúl, Caloto, Dani Navarro, Sergio, Nacho (Cabanyes m. 74), Carlos, Johnny (Víctor Santurde m. 85), Corrales y Barbosa.

GUADALAJARA: Dani Ortigosa, Víctor, Luis Martínez, Jonás, Guille, Luis Alberto (Óscar Muñoz m. 62), Guti, Pesca, José Vega (Alejandro Cubas m. 75), Montes y Borja Cabanillas (Óscar García m. 86).

ÁRBITRO: González del Campo López-Menchero, de Ciudad Real. Amonestó a los locales Nacho, Corrales y Dani Navarro y a los visitantes Guille, Jonás y Luis Martínez.

GOLES: 0-1, m. 39: Montes. 1-1, m. 44: Álvaro Barbosa.

INCIDENCIAS: Municipal de Illescas. 400 espectadores, casi un centenar de seguidores del equipo morado.