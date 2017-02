El Gobierno de Page apoyará al Balenario Carlos III a través del programa de termalismo social

El Gobierno regional es consciente de la situación que atraviesa el Balneario Carlos III, su medio centenar de trabajadores y el municipio de Trillo, para el que supone un importante atractivo turístico. Por eso, el vicepresidente de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, ha mostrado el compromiso de la Junta con el balneario. “Queremos visibilizar esta instalación (...) Es probablemente uno de los mejores establecimiento hoteleros de Castilla-La Mancha”.

El año pasado, fueron 200 las personas que llegaron al balneario, gestionado por TermaEuropa, a través del programa de termalismo social de la Junta. Ahora, el vicepresidente ha adelantado que están dispuestos aumentar la plazas que se ofertan dentro del programa de termalismo en las instalaciones. “Estamos dispuestos a incrementar las posibilidades a través de ese programa y a garantizar con el Ayuntamiento la viabilidad” de un establecimiento que, a los beneficios del agua termal, suma el encanto “paisajístico y cultural del municipio”.

La alcaldesa de Trillo, Lorena Álvarez, ha señalado que desde el Ayuntamiento están pendientes de las fechas que vaya dictando la jueza responsable del proceso concursal. “Hasta que no se produzca la liquidación no podemos hacer nada”. Eso sí, quiso aclarar que el balneario es “historia de Trillo” y que son consciente de la situación “crítica” que están atravesando los trabajadores. “Y ya no es sólo el empleo. El balneario es un motor turístico para toda la zona”.

Por su parte, el delegado provincial de la Junta, Alberto Rojo, reforzó las palabras del vicepresidente al señalar la “elevada ocupación” que estaban teniendo las instalaciones. De hecho, Guijarro aseguró que “probablemente los datos de este establecimiento son los mejores que tiene la empresa”, TermaEuropa, en todas las instalaciones que gestiona.

El equipo de Gobierno de Emiliano García-Page se reunió durante el pasado fin de semana en el balneario para mantener una de sus reuniones semestrales. En este caso, analizaron la gestión realizada en lo que va de legislatura y las líneas que se seguirán de aquí en adelante.

Un nuevo estatuto de autonomía

El Balneario Carlos III acogió durante el fin de semana, viernes y sábado, la reunión semestral del equipo de Gobierno de la Junta de Comunidades, encabezado por su presidente, Emiliano García-Page. Allí se discutieron las líneas que se seguirán de aquí al final de la legislatura. Entre ellas, el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, destacó la “profundización” en la recuperación económica y social, que también está relacionada con la recuperación de los derechos sociales.

Esa recuperación de derechos también estará relacionada con la proyectada reforma del estatuto de autonomía, que se llevará a cabo buscando el mayor consenso social y político, motivo por el que se llevarán a cabo reuniones con los partidos con y sin representación en las cortes regionales. Uno de los objetivos que persigue el Gobierno regional es dar la máxima protección jurídica a los derechos sociales de los ciudadanos. Además, confirmó que otro tema que habrá que abordará el estatuto es la cuestión hidráulica. Aunque le gustaría que hubiera “una posición unánime” de todas las fuerzas políticas de la región, confía en alcanzar un acuerdo sobre materia hidráulica que sirva para el conjunto del país.