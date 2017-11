El gol vuelve a dar la espalda al Deportivo Guadalajara

Aunque suene a tópico, pero… el fútbol es así. El gol es lo que realmente importa en el fútbol y sin gol… pocas opciones existen de conseguir puntos. Lo paradójico es que el Deportivo Guadalajara, hasta hace cinco días, sumaba todos sus últimos partidos –siete- no solo por victorias sino por goleadas -23 en esos siete encuentros y una media de más de tres por partido- y en apenas cinco días, los que han transcurrido desde el miércoles en el que el Depor empataba sin goles en Marchamalo hasta este domingo, en el que los morados perdían por 0-1 en el Pedro Escartín ante el Villarrubia-, el equipo de Alberto Parras ha vuelto a la senda de la nula efectividad que le condujo a estar cuatro partidos seguidos, en el mes de septiembre, sin anotar ni un solo gol.

El fútbol no entiende de justicia, ni de dominio ni de ocasiones. Solo entiende de gol y eso es lo que le faltó al Deportivo Guadalajara en el partido de este domingo frente a un rácano Villarrubia. Ocasiones tuvieron los de Parras para todos los gustos y estilos, sobre todo en la última media hora en la que los morados asediaron por completo a un Villarrubia atrincherado en su portería, pero no acertaron, y los aficionados del Deportivo volvieron a presenciar una derrota en el Escartín que hacía tiempo que no veían. Ni más ni menos que desde hace casi nueve meses –la última derrota en el feudo morado se remontaba al 12 de febrero, cuando los deportivistas cayeron por 0-2 ante el Manchego-. A pesar de ello, el Deportivo mantiene el liderato de la clasificación, pero en el transfondo de todo esto sigue estando la carencia de un ‘nueve’ puro, que Parras sigue demandando para reforzar al equipo si realmente el Deportivo quiere tener serias opciones de ascenso a partir de mayo.

En la única llegada

Porque el único delantero centro que tiene como Dani Cabanillas, que había jugado los dos últimos partidos de inicio, volvió al banquillo, aunque Parras tuvo que echar mano del alcarreño en la última media hora, cuando el Deportivo lo necesitaba. También Álvaro regresaba a la portería y Víctor al lateral zurdo para que el Deportivo dominase, como viene siendo habitual en las últimas jornadas, por completo y de principio a fin a un Villarrubia que, lo que es el fútbol, tan solo se acercó una vez por la portería morada y anotó el único gol del partido y que, casualmente, llegó por un error morado. Corría en el minuto 52 cuando los centrales morados no estuvieron atentos al despejar un centro desde la banda izquierda para que Rubén Moreno, libre de marca y en el segundo palo, anotara un gol que ni los de Villarrubia se esperaban.

Anteriormente, el Deportivo se estaba mostrando como el equipo dominador que acostumbraba con sus medias puntas buscando desmarques, tratando de combinar en velocidad y mostrando paciencia para abrir la defensa de diez jugadores que estaba poniendo en liza el conjunto visitante. Moussa, en el minuto 10, y Nico Cháfer, en el 20, tuvieron las ocasiones más claras del Depor en la primera mitad, pero tal y como ocurrió en Marchamalo el miércoles, fallaron por muy pocos centímetros. Lo que hace apenas semanas entraba sin querer ahora no.

Cambios tácticos en busca del gol

En la segunda parte, el inesperado error del Deportivo en la única llegada del Villarrubia hizo que los morados se volcaran hacia la portería visitante. Parras intentó que sus jugadores fueran capaces de abrir el cerrojo manchego con cambios tácticos como el de incorporar al lateral zurdo Víctor a la parte diestra ofensiva, apuntalando también la parcela atacante con Dani Cabanillas.

Con ello, el Deportivo embotelló al Villarrubia, que hizo de frontón ante el asedio morado y que tuvo a su portero como héroe de la victoria. Óscar Cabo, en el 69; Nico Cháfer, en el 75; Dani Cabanillas, en el 77; Cámara y Chilo, en el 79; Óscar Cabo al poste, en el 89; y hasta Pedro Astray, en el 94, tuvieron en sus botas o cabezas las más claras posibilidades de marcar, pero una veces el desacierto y otras el portero visitante, evitaron que el gol subiera al luminoso del Escartín.

A pesar de que el dominio del Deportivo fue abrumador, los morados se fueron metiendo, poco a poco, en la dinámica del juego que el Villarrubia quiso, es decir, demasiada precipitación, y juego, por ocasiones, espeso, para una derrota, que significa la primera en la Liga desde el 17 septiembre cuando el Deportivo cayó en Villarrobledo, y corta la racha de ocho partidos invicto de los morados, que ahora ya suman dos partidos seguidos sin ver portería. Puede ser mera anécdota… o no.