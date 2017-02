El Illescas y su portero Josep frenan al Marchamalo

El Marchamalo vio truncada su racha victoriosa de las tres últimas jornadas al caer en Illescas por 2 a 0 y tras la disputa de un partido que se decidió en la segunda mitad. Por su parte, el equipo saereño también rompió una racha, en este caso negativa, ya que llevaba tres derrotas en sus tres últimos encuentros.

La primera mitad fue de dominio illescano ante un Marchamalo muy agazapado en su campo. Los visitantes apenas crearon peligro en la meta de Josep. Ocasionaron alguna que otra opción para haberse adelantado en el marcador. De esta manera, Santurde, en un remate de cabeza, y Cabanyes, en un disparo potente, pudieron desnivelar la batalla. También tuvo una ocasión muy clara Nacho tras recibir un centro de Álex Aragón y que no supo controlar cuando se encontraba en inmejorable posición. Algún que otro disparo lejano del Marchamalo inquietaron levemente al meta local, pero fue Aitor quien tuvo la ocasión más clara para adelantar a su equipo en un mano a mano con el portero andorrano, pero muy escorado. Eso le impidió finiquitar la jugada.

Tras la reanudación, el equipo gallardo dominó de forma contundente a su adversario, y durante 15 minutos se intuyó que se llevarían el triunfo. Fueron hasta tres ocasiones muy claras de poner el 0-1 en el marcador, pero los ataques visitantes se toparon con Josep. De esa manera, Raúl cometió un ingenio lapsus en el control del balón tras cesión de su portero, lo que aprovechó Aitor para encarar un mano a mano claro con el portero local. Sin embargo, Aitor no pudo resolver esta jugada y el rechace le llegó a Jairo, quien se topó de nuevo con la excelente intervención del meta local. No se amilanó el Marchamalo y, de nuevo, cinco minutos más tarde tuvieron la opción de adelantarse en el marcador tras un disparo de Cabanillas que detuvo el guardameta del Illescas.

A partir de aquí, los de Emilio López tomaron el mando de las operaciones y empezaron a meterle miedo a la defensa visitante hasta tal punto que fue en ese intervalo cuando sentenciaron la batalla. Primero como consecuencia de una fantástica internada de Neila que concluyó con un remate con la pierna izquierda desde el punto de penalti. Poco después llegaba la sentencia. Dani Navarro ejecutó con maestría una falta desde la frontal. El Marchamalo lo volvió a intentar, pero Josep le impidió recortar distancias.