El Open de Navidad de Yebes congregó a 60 deportistas

Nacho Martínez Sanz se proclamó vencedor absoluto del I Open de Reyes de Yebes que este sábado se disputaba en las instalaciones del Centro Deportivo Municipal ‘Valdeluz’. Tras una dura pugna que se prolongó hasta las partidas finales, el joven ajedrecista guadalajareño y vigente campeón provincial sub 16 sorprendería a propios y a extraños al rayar a un excelente nivel a lo largo de todo el torneo, lo que le llevaría a imponerse en la clasificación general al resto de competidores, entre los que estaba Miguel Moreno, campeón provincial absoluto y subcampeón de Castilla-La Mancha, que terminaría ocupando el segundo puesto. Un total de 59 jugadores tomaron parte en este torneo abierto que, en su primera edición, ha registrado una participación récord que nunca antes se había alcanzado en los campeonatos que se celebran habitualmente en este municipio.

La competición se disputó en la modalidad de torneo suizo a seis rondas, con un ritmo de juego de diez minutos más tres segundos por jugada. Además del trofeo acreditativo, los ganadores de cada una de las tres categorías en liza se hicieron acreedores a un paquete vacacional. Sin duda, el ambiente excelente que imperó durante toda la jornada fue la nota dominante de la primera edición del Open de Reyes, un torneo que el Ayuntamiento de Yebes quiere que se consolide en el calendario. “Es muy gratificante comprobar el tirón y atractivo que el ajedrez está teniendo año tras año en la provincia de Guadalajara y, sobre todo, la acogida y el éxito de estas convocatorias”, apunta Alberto Magán, que es el promotor de la Escuela de Ajedrez de Yebes y organizador del torneo.

La Concejalía de Participación Ciudadana está satisfecha del éxito participativo y organizativo del torneo, que se dirigía a jugadores de todas las edades y en el que se dieron cita buena parte de los jugadores top de la comunidad ajedrecística de nuestra provincia. Entre ellos, el máximo responsable provincial de la Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha en Guadalajara, que agradeció la implicación de este municipio con este deporte. “Los elogios de Jesús Martínez son un acicate más para seguir apostando por el ajedrez, no solo como oferta de ocio y recreativa para nuestros vecinos sino como sede de torneos de estas características”, asegura José Villarino, concejal de Participación Ciudadana. El título de campeón sub 16 fue para Martín Rodríguez, de Cabanillas del Campo, mientras que en la categoría sub 12 se impuso Marcos de la Cruz, de Azuqueca de Henares. Los otros dos ganadores fueron Michel Vallado en la categoría de jugador local y Valentín Torija en la de veteranos.

Precisamente, la próxima cita con el ajedrez en la provincia de Guadalajara volverá a tener como escenario el polideportivo de Valdeluz. Será con motivo de la cuarta prueba del XII Circuito Provincial de Ajedrez, que el próximo domingo 15 de enero llega al ecuador y con las espadas en todo lo alto en las categorías sub 8 para los nacidos a partir de 2008, sub 10 para los que lo hicieron en 2006 y 2007, sub 12 para los de 2004 y 2005, y sub 16, que reúne a los jugadores nacidos en 2000, 2001, 2002 y 2003. Este torneo está destinado a promover este deporte en edad escolar y está abierto a jóvenes menores de 16 años, tanto de nuestra provincia como de cualquiera otra. El campeonato comprende un total de ocho pruebas puntuables y el sistema de juego es el mismo que el de Yebes, es decir, torneo suizo a seis rondas, con un ritmo de diez minutos y tres segundos de incremento por cada jugada.