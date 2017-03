El pleno del Ayuntamiento reprueba al alcalde, Antonio Román

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado la reprobación del alcalde, Antonio Román, por “vulnerar reiteradamente el derecho a la información que tienen los grupos de la oposición, así como el conjunto de la ciudadanía, en lo referente a la gestión de los principales asuntos municipales”. La moción presentada por el Grupo Socialista ha salido adelante con el apoyo de Ahora Guadalajara y la abstención de Ciudadanos, que han dejado en minoría al PP.

El portavoz socialista, Daniel Jiménez, ha lamentado que se haya hecho necesario llegar a pedir al Pleno que censure formalmente la actitud del alcalde, una medida sin precedentes en el Ayuntamiento de la capital, pero ha asegurado que no ha quedado otro remedio. “Nos gustaría que cumpliera con su obligación cuando se le pide una información y la facilitara, pero hemos llegado a un punto en que así no se puede seguir. Por eso, nos hemos visto obligados a pedir su reprobación por negarnos el derecho de acceso a la información. Esto significa una condena en firme y un fracaso absoluto de Román y de su Equipo de Gobierno en materia de transparencia. Estamos en el siglo XXI, no en el siglo XIX, y el alcalde debe incorporarse de una vez al tiempo en que vivimos”, ha subrayado.

Jiménez ha explicado que en este mandato, “lejos de caminar hacia un Ayuntamiento más transparente, se está produciendo un retroceso sin precedentes” en transparencia. Así, desde el pasado mes de diciembre Román ha hurtado a la Junta de Gobierno la información correspondiente a los principales servicios municipales, como transporte urbano, limpieza y recogida de basuras, mantenimiento de zonas verdes, gestión de las escuelas infantiles municipales o ayuda a domicilio, entre otros muchos. “Precisamente, los que consumen la mayor parte del gasto y, por tanto, son los de máximo interés”, ha recalcado.

“El alcalde sabe que esto forma parte de manera sustancial de la labor de control y fiscalización del Gobierno, y como no quiere que lo conozca la ciudadanía, lo entorpece”, ha puntualizado el portavoz socialista. De hecho, ha asegurado que en el mandato anterior los grupos de la oposición tenían información puntual de lo que se trataba en la Junta de Gobierno, aunque no asistían a las reuniones. Sin embargo, ahora que sí están presentes, en virtud del acuerdo de investidura que firmaron el PP y Ciudadanos, Román ha ordenado que los asuntos más importantes de la gestión municipal ya no pasen por ese órgano y vayan directamente a su despacho.

Aunque este ha sido el último y más grave episodio de oscurantismo por parte de Román, lo cierto es que los grupos de la oposición llevan ya más de un año esperando que se les facilite información relacionada con los contratos de servicios municipales más importantes, los gastos en organización de eventos deportivos o la memoria del año 2015 del centro acuático. Por eso, la moción de reprobación ha ido acompañada por un segundo punto para exigir al alcalde que comunique a los distintos departamentos del Ayuntamiento que faciliten a los grupos políticos el acceso a la información de forma ordinaria, incluso sin necesidad de petición escrita.

Respeto a los derechos fundamentales

Para Jiménez, la opacidad del alcalde menoscaba la confianza de los ciudadanos en el Ayuntamiento, y ha recalcado que tan solo obedece a una falta de voluntad política, porque los medios técnicos para facilitar la información existen y la documentación está disponible en los distintos departamentos. “Es el Equipo de Gobierno el que hace tapón. Se trata tan solo de que interioricen algo que es básico: el respeto a los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos”, ha afirmado.

Pese a que el PP ha rechazado la moción, el teniente de alcalde Alfonso Esteban ha reconocido en su intervención que la situación es tan excepcional que nunca se había producido la reprobación de un alcalde en el Ayuntamiento de la capital. También el portavoz de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Transparencia, Alejandro Ruiz, ha asegurado que el Equipo de Gobierno “ha ninguneado” las solicitudes de información de la oposición, y ha confirmado que algunas se formularon hace más de un año. Por su parte, el portavoz de Ahora Guadalajara, José Morales, ha coincido en afirmar que la situación es peor ahora que en el anterior mandato, cuando el PP tenía mayoría absoluta.