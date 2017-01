El PP pide a Page que abra el antiguo Hospital Provincial para mitigar los casos de gripe

“Page no puede jugar más con la salud de los guadalajareños y por eso desde el Partido Popular le proponemos que tome medidas de emergencia ante el caos sanitario que estamos viviendo desde hace semanas por la improvisación e ineficacia a la hora de gestionar el brote de gripe que vive Guadalajara”. Así lo exigen tanto Ana Guarinos, presidenta del Grupo Popular en las Cortes regionales, como Lorenzo Robisco, portavoz adjunto de este grupo en esa institución.

Una solución que proponen los parlamentarios regionales por Guadalajara es la apertura “inmediata” de las instalaciones del antiguo Hospital Provincial de Guadalajara. “Sabemos que allí existen habitaciones y camas en buen estado que pueden ser perfectamente utilizadas ante esta situación que se ha visto agravada por la pésima gestión que ha realizado Page y su gobierno, incapaces de actuar para solucionar la epidemia de gripe que asola Guadalajara”.

La habilitación de las instalaciones del antiguo Hospital Provincial de Guadalajara supondría además “aliviar la presión asistencial que existe en el Hospital General Universitario, que actualmente está colapsado por esa nefasta gestión que están realizando tanto Page como su consejeros de Sanidad y los directivos socialistas sanitarios de Guadalajara”, afirman.

En este sentido afirman que así “se podrían volver a abrir los quirófanos que se han cerrado y retomar las intervenciones quirúrgicas ya programadas en diferentes especialidades como traumatología o cardiología y que se han anulado por la falta de camas”. Tanto Guarinos como Robisco afirman que “enviar a los enfermos a casa después de haber tenido que esperar meses y meses para ser intervenidos no es la solución y por eso proponemos esta alternativa para que los guadalajareños no se vean todavía más perjudicados de lo que ahora están por culpa de Page”.

“Con la salud de los guadalajareños no se juega y por eso le pedimos a Page que no oculte información, que tome medidas para solucionar este caos sanitario que vivimos los guadalajareños y que no nos engañe más en situaciones tan graves como la actual”, concluyen Guarinos y Robisco.