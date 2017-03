El PSOE exige a la Diputación que pague a los grupos de desarrollo rural lo que les adeuda

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Guadalajara, Julio García, ha exigido al Equipo de Gobierno del PP que pague las cantidades que adeuda desde hace más de un año a dos de los grupos de desarrollo rural que trabajan en esta provincia. En concreto, están pendientes de pago 257.000 euros a Fadeta, que abarca la zona de La Alcarria, y otros 112.000 euros al de la comarca Molina-Alto Tajo.

Según ha indicado García, los cuatro grupos de desarrollo que estuvieron activos durante el periodo 2007-2015 presentaron a finales de ese año ante la Diputación sus últimas certificaciones, que hasta entonces siempre habían sido abonadas con normalidad. En marzo del año pasado el Servicio de Promoción Económica emitió informe favorable al pago de todas ellas, aprobándose inmediatamente los 136.000 euros que correspondían a Adel-Sierra Norte, cuyo presidente es el alcalde de Sigüenza y también presidente de la Diputación, José Manuel Latre. “Aunque el informe era común, curiosamente solo se aprueba lo suyo en el primer Pleno que hubo ocasión”, ha señalado el portavoz socialista.

Un poco más tarde, en el mes de julio, se aprueba la certificación de Adac, el grupo que opera en La Campiña. Sin embargo, los dos restantes todavía siguen paralizados a estas alturas. En este tiempo, ha explicado García, se han emitido hasta cuatro informes favorables más por parte del Servicio de Promoción Económica, que vuelven a dar por buenas las certificaciones presentadas por Fadeta y Molina-Alto Tajo y responden al reparo formulado por el Servicio de Intervención. Finalmente, tras estudiar toda la documentación, el jefe de la Asesoría Jurídica concluye a finales de noviembre que procede levantar el reparo de Intervención y aprobar las certificaciones.

Discrepancia zanjada

Con este último pronunciamiento, que zanja la discrepancia, el diputado responsable de Promoción Económica y Empleo, Alberto Domínguez, lleva una propuesta a la Junta de Gobierno del 30 de noviembre que, a su vez, acuerda derivar la aprobación al Pleno de la Corporación. “A partir de ahí, entramos en una fase aún más oscura, que es en la que nos encontramos todavía, porque no se llevó al Pleno del diciembre, ni a ninguno de los otros tres que se han convocado desde entonces, el último la semana pasada”, ha señalado el portavoz socialista.

Ante este retraso totalmente injustificado, el Grupo Socialista solicitó examinar el expediente y ha podido comprobar que no ha habido ningún movimiento desde el mes de diciembre. “Ni más informes, ni comunicaciones de ningún tipo. Nada. La propuesta de abonar las cantidades pendientes lleva cuatro meses guardada en un cajón, y eso es inadmisible”, ha lamentado.

A todo esto, los grupos de desarrollo ya tuvieron que adelantar en su momento las cantidades que ahora reclaman, y que han servido para ayudar a emprendedores a poner en marcha negocios de hostelería o pequeños talleres, y también para que los ayuntamientos acometan inversiones como renovar el alumbrado público por otro más eficiente. “Se les está causando un evidente perjuicio económico y una gran incertidumbre, porque sin tener cerrado el anterior periodo pueden tener dificultades de funcionamiento en el futuro inmediato”, ha agregado García, tras anunciar que presentará una moción de urgencia al próximo Pleno si el orden del día no incluye la aprobación de las certificaciones que faltan.

Las ayudas de la Diputación a los grupos de desarrollo se remontan al año 2009, con un Gobierno del PSOE. Desde entonces, se han aportado más de dos millones de euros de fondos propios de la Corporación provincial para complementar el Programa de Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades, financiado por la Unión Europea. En total, los cuatro grupos de desarrollo operativos en el periodo 2007-2015 han gestionado cerca de 30 millones de euros, destinados a ayudar a emprendedores o ayuntamiento en el medio rural.

El PP pierde la mayoría

El PSOE ha respaldado siempre esta iniciativa, y lo sigue haciendo ahora al exigir que se solvente la situación denunciada hoy y se mantenga la confianza en la gestión de los grupos de desarrollo. García ha recordado que, durante el mandato anterior, la entonces presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, no dudaba en comprometerse a garantizar el apoyo a estos grupos. “Claro, que esto lo hacía cuando tres de los cuatro grupos estaban dirigidos por alcaldes o alcaldesas del PP, mientras que ahora tan solo conserva la mayoría en uno de ellos, Adel-Sierra Norte. Queremos pensar que no es por eso por lo que se retienen las certificaciones desde hace más de un año, pero lo cierto es que no hay ninguna razón para que no se haya resuelto ya el abono de certificaciones a esos dos grupos”, ha concluido.