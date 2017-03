El PSOE pedirá la reprobación del alcalde "por impedir a la oposición el acceso a información sobre la gestión municipal"

El portavoz socialista, Daniel Jiménez, asegura que la Comisión de Transparencia no funciona y Román ningunea a su presidente, Alejandro Ruiz.

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Guadalajara va a presentar en el pleno del próximo viernes una moción que pide la reprobación del alcalde, Antonio Román, por obstaculizar el acceso a información sobre la gestión municipal a los grupos de la oposición. Según ha explicado el portavoz socialista, Daniel Jiménez, “se está produciendo una vulneración permanente del derecho fundamental que tienen tanto los grupos políticos que forman parte del Ayuntamiento como la ciudadanía a conocer de primera mano toda la información necesaria sobre los asuntos públicos”. “Estamos cansados, estamos hartos de tener un alcalde y un Equipo de Gobierno que incumple de manera sistemática la obligación de informar sobre su gestión”, ha agregado Jiménez. A modo de ejemplos, ha recordado que el Grupo Socialista “lleva años” esperando las actas de las comisiones de seguimiento de los principales servicios municipales o los informes sobre el gasto deportivo en que incurre el Ayuntamiento. La situación no ha mejorado en absoluto durante este mandato con la creación de una Comisión de Transparencia. “Lamentablemente no está funcionando. Su presidente, el portavoz de Ciudadanos, Alejandro Ruiz, está siendo permanentemente ninguneado y despreciado por el Equipo de Gobierno municipal, ha asegurado Jiménez. Por eso, además de pedir la reprobación del alcalde –“que es una condena por el incumplimiento de los derechos que nos asisten”–, el Grupo Socialista exigirá que la información solicitada se facilite a partir de ahora en un plazo máximo de siete días, “para que los vecinos puedan saber cómo se está gastando su dinero y qué resultados tiene”. El portavoz socialista ha señalado que “mientras en la mayor parte de los ayuntamientos esto se hace en menos de 72 horas, por medios electrónicos y sin plantear ningún problema, aquí pasan años antes de obtener la información”. Además, ha subrayado que Román decidió desde primeros de este año escamotear la mayor parte de los asuntos de gestión a la Junta de Gobierno local, donde están presentes los grupos de la oposición, aunque sin derecho a voto. Por tanto, la moción se completa con un tercer punto que reclama el acceso a esos expedientes “con normalidad, como venía ocurriendo hasta ahora, para poder informar a los ciudadanos de asuntos tan básicos como la evolución del servicio de autobuses, la conservación de parques y jardines, la limpieza o el alumbrado público. En definitiva, lo que es la tarea fundamental de un gobierno municipal”. Jiménez espera conseguir el respaldo de la mayoría de los grupos políticos que forman parte de la Corporación. No obstante, ha anunciado que si Román continúa vulnerando los derechos fundamentales que asisten a los concejales, el Grupo Socialista invitará tanto a Ahora Guadalajara como a Ciudadanos a plantear un recurso judicial conjunto para conseguir que facilite la información que le reclaman. “Solo nos queda esto: la protesta pública y los tribunales de justicia, pero todo sería más fácil si tuviéramos un alcalde que cumpliera con la ley y con la ética”, ha concluido.